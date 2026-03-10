De Präis gouf a véier Kategorië verdeelt: “Multimedia”, “Presse écrite” “Communauté en ligne” a “Coup de Coeur”.
An der Kategorie “Multimedia” gouf d’RTL-Journalistin Anouk Siebenaler fir hire Reportage “Wa Kanner ze fréi stierwen” ausgezeechent. An der Kategorie vun der geschriwwener Press goung de Präis un d’France Clarinval vum Lëtzebuerger Land fir hiren Artikel “Queer en exil”. De Präis an der Kategorie “Communauté en ligne” war fir d’Social-Media-Campagne “1 cm” vum Journal. De Präis an der Kategorie “Coup de Coeur” goung un de Stefan Kunzmann vum Tageblatt fir säin Artikel “Gift im Paradies.”
Zanter 2016 iwwerreecht Amnesty International Lëtzebuerg den “Amnesty Mediepräis”, mat deem d’Aarbecht vun de Medien an hir Roll bei der Verdeedegung vu Mënscherechter z’éieren. Déi Nominéiert hunn nämlech mat hire Publikatiounen op Mëssstänn opmierksam gemaach, hunn déi Fäll beliicht, an deene Mënscherechter net méi respektéiert ginn, Ongerechtegkeeten opgedeckt an deenen eng Stëmm ginn, déi soss kaum gehéiert ginn. Ausgezeechent goufen d’Journalisten an dräi Kategorien, dorënner eng nei.
De Jury vum Mediepräis huet sech 2026 aus follgende Leit zesummegesat:
Duerch den Owend gefouert huet de Misch Pautsch, President vun der Journalistenassociatioun ALJP, Vize-President vum Presserot a Journalist beim Lëtzebuerger Journal.
Méi Informatiounen zum Amnesty Mediepräis fannt Dir op hirem Site.