RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

LuxFilmFestD’Geschicht vum Zeechentrickfilm einfach erkläert

Isabelle Gillen
Am Kader vum Luxembourg City Film Festival organiséiert d’Stater Cinemathéik all Joer de sougenannte "Crazy Cinématographe", bei deem Kanner einfach a spilleresch d’Geschicht vum Film erkläert kréien.
Update: 10.03.2026 16:38
Crazy Cinématographe
D’Geschicht vum Zeechentrickfilm einfach erkläert

Virun allem Schoulklassen, ma awer och Famillje kënne bei dësem Evenement matmaachen. An engem Zelt, dat am Bannenhaff vum Kapuzinertheater steet, bréngen de Fränz Hausemer an den Hughes Maréchal als Duo al Zeechentrickfilmer mat Stëmm a Musek zum Liewen. All Joer läit de Fokus op enger anerer Thematik an dëst Joer dréint sech alles ëm Zeechentrickfilmer - déi éischt gemoolte Biller mat Beweegung.

„Crazy Cinématographe ass eigentlech eng Rees zeréck an d’Zäit. Mir ginn un d’Ufäng vun der Geschicht vum Film zeréck. Déi alleréischt Filmer weise mer säit ville Joren hei. Déi meescht si Stommfilmer, vill si nach schwaarz-wäiss an dat ass virun Chaplin, virun Dick und Doof, alleguer déi Klassiker, déi se ëmmer esou kennen. Et si relativ onkonventionell Filmer, déi mer de Kanner weisen, oder den Erwuessenen, wa se kommen“, esou de Fränz Hausemer.

De Fränz Hausemer, dee selwer als Regisseur an der Welt vum Film aktiv ass, moderéiert d’Virstellung a versicht d’Kanner interaktiv mat op d’Rees vum Zeechentrickfilm ze huelen, wärend säi Partner Hughes Maréchal um Piano fir déi musikalesch Ënnerstëtzung suergt. Esou ginn déi fënnef al Stommfilmer, déi hei presentéiert ginn, op eng spilleresch Aart a Weis fir d‘Kanner belieft. D’Filmer stamen aus dem Archiv vun der Cinemathéik.

„De Programm wiesselt. All Joers krome mer aner Filmer aus der Këscht eraus. D’Cinemathéik huet e relativ interessanten a grousse Stock vu ganz ale Pionéierfilmer, géif ech soen, an dëst Joer ass et esou, dass et Zeechentrickfilmer sinn. Dat heescht, mir presentéieren de Kanner eng Serie vun den éischten Zeechentrickfilmer, déi et gouf. Do hu mer de Felix the Cat ënnert anerem mat dobäi, mee och Saachen, déi elo eigentlech net méi bekannt sinn.“

Lass geet et awer fir d’éischt mat enger Introduktiounsronn, bei där d’Kanner eng Rei Froe gestallt kréien an déi éischt Apparater aus der Filmwelt kenneléieren. Zesumme léieren d’Kanner, wéi eigentlech Beweegung an e Film kënnt a wéi vill Aarbecht et fréier war, e Film op der Hand ze produzéieren. Vun enger Laterna Magica, iwwert en Daumekino oder e Praxinoskop, bis hin zu analogem Film, wéi en nach haut zum Deel am Gebrauch ass, gëtt beim Crazy Cinématographe déi ganz Bandbreet un aler Filmtechnik presentéiert an d’Kanner dierfen esouguer selwer Hand uleeën.

„D’Kanner, obschonn et all ‘digital natives’ haut sinn, si wuesse ganz normal mat Internet, mat Streaming, mat deene materialiséierte Filmer, déi een net méi kann upaken, op a wa mir dann hinnen eng Filmrull bréngen, e Filmstéck, si kënnen dat upaken, do ass dat Taktilt mat dobäi, kréie mer se eigentlech ëmmer iergendwéi begeeschtert.“

Et ass en eenzegaartegt Erliefnes fir Kleng a Grouss, wat un änlech Zelter op der Schueberfouer oder enger Kiermes erënnere soll, an deene fréier effektiv déi éischte Filmer gewise goufen. Bis e Freide kann een de Crazy Cinématographe nach erliewen an en Donneschden am Nomëtten ass déi lescht Virstellung fir Familljen.

Am meeschte gelies
Zwee Lëtzebuerger waren ënnert den Doudesaffer
Optakt vum Prozess ëm déidlecht Air-Algerie-Fligeraccident am Joer 2014
Déi leschte 24 Stonne vum Krich am Iran
"Wat de Krich méi laang dauert, wat d'Konsequenze méi negativ ginn", sou de brittesche Premier
Video
Inneministère
Net geplangt, datt weider Gemengen den Titel "Stad" wäerte kréien
Video
"IE University" zu Madrid
D'Lëtzebuerger Studente krute Besuch vun der groussherzoglecher Koppel
Video
Fotoen
2
Aarbechtsrechtlech Litigen
"Eng Zort Schweigegeld": Uni huet 23 Transaktiounen an zéng Joer ofgeschloss
Audio
14
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Den Escher Theater op der Brillplaz.
Reaktioun op Kritik vun déi Lénk an LSAP
Heizsystem vum Escher-Theater soll moderniséiert ginn
Den Sänger spillt den 30. Abrëll 2026 e Concert an der Rockhal.
Interview mam Michael Patrick Kelly
"Meng Fans sinn eng 'Family of Friends'"
0
No Arte elo och op RTL
Mam Sylvia Camarda op de Spuere vun der Capoeira a Brasilien
Video
An der Zäit vum Streaming
Kinoskultur zu Lëtzebuerg - Wéi geet et eise regionale Kinoen?
Video
1
"A Tutti Fausti" um Samschdeg
160 Kanner hu Lidder vum Fausti an der Philharmonie gesongen
Video
Fotoen
9
RnB- a Pop-Star am RTL-Interview
De 24. Februar hat den Jason Derulo an der Rockhal seng Fans begeeschtert
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.