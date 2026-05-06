RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

TaiwanMembere vun der Garde-Côte rette véier gestrant Zwergkillerwalen

RTL mat Reuters
D'Déiere goufen um Strand vun der Danjiang Bréck, déi eréischt rezent opgaangen ass, entdeckt.
Update: 06.05.2026 16:16
Taiwan: Véier gestrand Zwergkillerwale goufe gerett.
D'Déiere goufen um Strand vun der Danjiang Bréck, déi eréischt rezent opgaangen ass, entdeckt.

Membere vun der taiwanescher Garde-Côte hunn ën Dënschdeg, zesumme mat Benevollen, véier Zwergkillerwalen, déi um Strand net wäit vun der neier Danjiang Bréck zu New Taipei City u Land ugeschwemmt gi waren, gerett. Op Videomaterial, dat d'Autoritéite publizéiert hunn, ass ze gesinn, wéi d'Retter d'Déiere mat naassen Dicher bedecken a Mierwaasser iwwert se géissen. D'Rettungsaarbechte vun den Déieren hu sech iwwer Stonne gezunn.

D'Wale koumen dono an e Rettungs- an Rehabilitatiounszenter op Keelung, eng Stad un der Küst am Nordoste vum Taiwan. Hei gouf hiren Zoustand evaluéiert.

Engem Bäitrag an de soziale Medien no vun der Taiwan Cetacean Society, déi de Rettungszenter leed, heescht et, datt d'Déieren, zwee männlech an zwee weiblech Waler, liicht ënnergewiichteg wieren a verschidden Entzündungen hätten. Eent vun de Weibercher wier och trächteg. Soss géif et den Déieren awer gutt goen. Si hätten och, obwuel se eréischt een Dag am Zenter wieren, schonn d'Standarden erfëllt, fir nees an d'Fräiheet entlooss ze ginn. Dëse Schratt plangt een dann och direkt fir e Mëttwoch de Mëtteg.

Am meeschte gelies
ILRES Sonndesfro
Schwaarz-Blo hätt keng Majoritéit méi, trotz engem Gewënn vun der DP
Video
111
Zu Éiter
Attrapp vun enger Granat léist gréissere Policeasaz aus
Éischte CEO vun der Cargolux
Den Einar Ólafsson ass dout
2
Georges Engel am Interview
"D'DP, déi fënnt déi Politik vum Luc Frieden excellent"
Video
38
Wien ass de frëschgebakene Stärekach?
"Gëschter war d’Feier an haut geet et weider mat Schaffen"
Video
1
Weider News
Hale sech och a Bëscher op
Zu Lëtzebuerg ginn et ronn 100 Plazen, wou wëll Hunnegbeie liewen
Video
Schwëmmt am oppene Mier
Bockelwal Timmy an der Nordsee fräigesat
17
Fëscherei
EU verbitt Bläi a gängege Fësch-Köderen
12
Am Norde vum Land
Zwee Kitze virum Doud gerett - ASBL "Sauvons Bambi Luxembourg" rappelléiert un hir Servicer
Drama mat Happy End?
Bockelwal Timmy ass a Frachter geschwommen, deen hien an d'Nordsee brénge soll
Video
Fotoen
7
Wal "Timmy"
Initiativ kann neie Rettungsversuch starten
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.