FëschereiEU verbitt Bläi a gängege Fësch-Köderen

AFP, iwwersat vun RTL
Well d'Schwéiermetall fir Mënsch an Déier ka schiedlech sinn, kënnt an den nächste Joren e schrëttweist Verbuet vu verschiddene Köder-Varianten.
Update: 30.04.2026 16:53
© KLAUS-DIETMAR GABBERT/dpa Picture-Alliance via AFP

An Zukunft wäert an der EU beim Fëschen de Köder net méi dierfe mat Bläi méi schwéier gemaach ginn. Vertrieder aus de 27 EU-Länner hunn an engem Ënnerausschoss vun der Kommissioun dofir gestëmmt, dass bestëmmte Bläiköderen an den nächste Joren no an no wäerte verbuede ginn. D'Schwéiermetall ka fir Mënsch an Déier schiedlech sinn.

Et wier keng sécher Limitt fir d'Konzentratioun ermëttelt ginn, ënnert där Bläi keng schiedlech Auswierkungen op déi mënschlech Gesondheet hätt, heescht et an der Begrënnung vum Verbuet. Fir Gewiichter ënner 50 Gramm gëllt eng Iwwergangsphas vun dräi Joer, fir Gewiichter tëscht 50 Gramm a 5 Kilogramm sinn et fënnef Joer.

Ködergewiichter aus Kofferverbindungen, an deene manner wéi 3 Prozent Bläi dran ass, an all Gewiichter mat manner wéi engem Prozent Bläi bleiwen dogéint erlaabt. Domat soll séchergestallt ginn, datt Produzenten d'Oplagen anhale kënnen, ouni hir Produite genaust op Veronrengegunge préiwen ze mussen. Ausserdeem dierfe Fëscher hir Köderen, déi se virum Akraafttriede vum Verbuet kaaft hunn, nach benotzen.

