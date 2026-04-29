RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zwee Kitze virum Doud gerett - ASBL "Sauvons Bambi Luxembourg" rappelléiert un hir Servicer

RTL Lëtzebuerg
Wéi d'ASBL op Facebook schreift, wieren et déi zwee éischt Kitze fir dëst Joer, déi een am Norde vum Land virun der Méimaschinn gerett hätt.
Update: 29.04.2026 13:05

Et ass grad elo an dëser Zäit vum Joer, datt ëmmer nees jonk Kitzen ëm d'Liewe kommen, wa Wise geméit ginn. Fir dat z'evitéieren, iwwerflitt d'ASBL "Sauvons Bambi Luxembourg" d'Wise mat enger Dron, déi mat enger Wäermebildkamera ekipéiert ass a rett esou Kitzen, déi an der Wiss leien. Wien eng Wiss huet a gär hätt, datt dës kontrolléiert gëtt, kann um Site vun der ASBL eng entspriechend Demande maachen. Och eng Kontaktopnam per Whatsapp, SMS oder Telefon op der Nummer 621 390 757 oder per Mail u contact@sauvonsbambi.lu ass méiglech.

Kooperatioun tëscht Baueren, Jeeër a Sauvons Bambi
674 Réikitzen dëst Joer gerett, trotzdeem méi Fräiwëlleger gebraucht
"Sauvons Bambi"
D'ASBL hofft op Hëllef vun de Baueren, fir Réikitzen ze retten

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.