RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nei Attraktioun am Zoo vun OaklandDe klenge Biergléiw Crimson ass e Star op de soziale Medien

RTL mat Enex
Mat dräi Woche gouf de Crimson eleng an de Bierger vu Santa Monica fonnt.
Hien ass déi nei Attraktioun am Zoo vun Oakland a Kalifornien. De klenge Bierg-Léiw mam Numm Crimson ass schonn e richtege Star op de soziale Medien. Hien ass ee vun de jéngste Biergléiwen, ëm déi den Zoo sech jeemools gekëmmert huet. Mat dräi Woche gouf hien eleng an de Bierger vu Santa Monica fonnt. Seng Mamm huet hie méiglecherweis zeréckgelooss, well him un enger hënneschter Patt Zéiwe feelen. Elo gëtt hie mat der Fläsch gefiddert an eng Decke muss seng Mamm ersetzen. An der Wildnis hätt de Crimson nämlech eleng net kënnen iwwerliewen.

4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.