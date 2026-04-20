RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

De Wal-O-Mat hëlleftWat soll mam Bockelwal Timmy geschéien?

RTL Lëtzebuerg
Retten, sprengen oder leie loossen? D'Debatten ëm d'Rettungsversich vum Wal Timmy hunn zu enger Internetsäit gefouert, op där een erausfanne kann, wéi et soll weidergoen.
Update: 20.04.2026 20:55
Um Smartphone geet de Wal-O-Mat selbstverständlech och
Um Smartphone geet de Wal-O-Mat selbstverständlech och
© LEONIE ASENDORPF/dpa Picture-Alliance via AFP

Wien nach onsécher ass, wéi en zu de Rettungsversich vum Bockelwal Timmy steet, kann dëst elo op der Internetsäit “Wal-O-Mat” testen. Nodeems ee sech duerch 19 Froe geklickt huet, weess een, ob een zum “Team Sprengen”, zum “Team Retten” oder zum “Team Leie loossen” gehéiert. De Wal-O-Mat wier awer ganz kloer keng Walempfehlung, mee eng Parodie iwwer Walen a Politik, sou d’Bedreiwer vun der Internetsäit.

D'Startsäit vum Wal-O-Mat
D'Startsäit vum Wal-O-Mat
© walo-mat.org

D’Iddi wier op engem Wäinowend entstanen, sou de 24 Joer ale Mattheus Berg, deen d’Säit entwéckelt huet. Zanter e Samschdeg ass se online an ass zanterhier scho méi wéi 80.000 mol opgeruff ginn. D’Konzept orientéiert sech um Wahl-O-Mat, deen zanter 2002 vun der Bundeszentrale für politische Bildung bedriwwe gëtt a virun allem de jonke Leit eng Hëllef soll si bei hirer Entscheedung, wa se (fir d’éischt) wiele ginn.

© Foto von JENS BUTTNER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Wat den Timmy vum Wal-O-Mat hält, ass iwwregens net iwwerliwwert.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.