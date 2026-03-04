RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Fueskichelchen, Verwurrelter, Maisercher oder Nonnefäscht Wéi nennt Dir d'beléifte Fues-Gebäck a wéi gi se bei Iech doheem gemaach?

Fabienne Zwally
D'Fuesent ass offiziell eriwwer an de Wanter verbrannt. Eppes kritt een awer weiderhin: Fueskichelcher.
Update: 04.03.2026 09:00
Wéi nennt Dir d'beléifte Fues-Gebäck a wéi gi se bei Iech doheem gemaach?
D’Fuesent ass offiziell eriwwer an de Wanter verbrannt. Eppes kritt een awer weiderhin: Fueskichelcher.

An de meeschte Bäckereien a Supermarchéë kritt een och nom Buergbrennen an dat nach bis op d’mannst bis Halleffaaschten nach Fueskichelcher. Beléift bei Kleng a Grouss maachen déi fluffeg Bullen aus Deeg, egal a wéi enger Form, Freed um Kaffisdësch. Déi meescht kenne se als Verwurrelter oder ganz einfach als Fueskichelchen. Ma net jidderee versteet dat selwecht drënner oder nennt se d’selwecht.

Egal ob Trëtz, Knuet oder Berliner, d’Basis vum Deeg bleift déi selwecht. Ma wat verstinn eigentlech déi meescht Leit ënnert engem Fueskichelchen? Déi Fro huet och Dr. Nathalie Entringer sech gestallt. Si fuerscht iwwert d’Lëtzebuerger Sprooch an huet erausfonnt, dass et een Iwwerbegrëff géif ginn, nämlech de Fueskichelchen. Dat koum bei hirer Ëmfro eraus, wou si d’Leit just nom Numm vun engem x-belibege Kichelche fir d’Fuesent gefrot huet.

Iwwer 50 Prozent vun de Leit hu Fueskichelchen uginn. Ma et hätten der vill och nach en zweete Begrëff dozou ginn. Entweder Verwurrelter, e Knuet oder Maisercher oder Mauzen. Ma dat wieren awer éischter kleng ronn Bullen aus Deeg.

D’Nonnefäscht wier och nach e Begrëff dofir, ma déi sinn awer aus dem selwechten Deeg gemaach wéi Eclairen a géifen haut och manner an de Bäckereie gemaach ginn. Dat wier éischter eppes fir selwer doheem ze maachen, well een den Deeg eenzel mat de Fangere misst an d’Fett fale loossen an dat einfach ze vill Zäit géif huelen, erkläert eis den Nico. Hien ass Bäcker beim Jos a Jean-Marie a verréit eis d’Geheimnis fir d’Fueskichelcher.

Hief jo, ma net ze vill an dofir bréicht een awer genuch Gedold, well den Deeg misst op d’mannst eng Stonn opgoen an nom Formen och nach eemol zwou Stonnen. De Botter och net direkt dobäi ginn, ma eréischt an der Hallschent vum Knieden. Beim Fett, wou se dra gebrode ginn, soll een eng Temperatur vun 170 Grad hunn an och Schmant, wéi fréier bei der Bomi, géif zu engem ideale Resultat bäidroen.

Doriwwer, wou et zu Lëtzebuerg déi bescht Fueskichelcher gëtt, hu mir Iech ofstëmme gelooss. D’Resultatet fannt Dir hei:

RTL-Readers' Choice - Bescht Fueskichelcher
"Lampecher Buttek", "Beim Bäcker Jos" an d'Bäckerei "Schiltz" sinn eis Gewënner

Am meeschte gelies
Ausseministère betount
Lëtzebuerger Regierung préift all Optioune fir Rapatriementer aus Konfliktregioun
58
Wie kennt dës Fraen?
Police sicht no Zeien am Fall vu geklauter Posch an der Stad
Op der N24
Uergen Accident tëscht Näerden an Hitten, Auto géint Bam
Lëtzebuerger sëtzt fest
Maurice Schaack fillt sech am katareschen Doha "a Sécherheet"
Video
Audio
5
Mat 48 Votten dofir
Chamber stëmmt fir Verankerung vu Fräiheet fir ofzedreiwen an d'Verfassung
Video
Audio
Fotoen
32
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Schluss mat swipen
D'Léift soll rëm op almoudeschem Wee fonnt ginn
Audio
1
RTL-Afterwork
Den entspaanten Interview, dës Woch mam Emile Eicher
Fotoen
RTL-Readers' Choice - Bescht Fueskichelcher
"Lampecher Buttek", "Beim Bäcker Jos" an d'Bäckerei "Schiltz" sinn eis Gewënner
Fotoen
3
An ARD-Podcast
Grand-Duc Henri verréit, wéi hie sech fit hält
Är Hëllef ass gefrot
Heekele fir de gudden Zweck am Kader vum Télévie
Video
Fro den Affekot
Wéi vill Stonne schaffe sinn normal?
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.