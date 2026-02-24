RTL TodayRTL Today
Fro den AffekotWéi vill Stonne schaffe sinn normal?

Bob Konsbruck
Kënnt den 12 Stonnendag an Däitschland? A verschiddene Parteien gëtt dat de Moment zimmlech hefteg diskutéiert well fonnt gëtt, dass net genuch geschafft gëtt fir dass d'Wirtschaft richteg dréit.
Update: 24.02.2026 12:20
© Grafik RTL

Kënnt den 12 Stonnendag an Däitschland? A verschiddene Parteien gëtt dat de Moment zimmlech hefteg diskutéiert.

Kënnt den 12‑Stonnen-Dag zu Lëtzebuerg?

An Däitschland gëtt hefteg iwwer eng Aféierung vun engem 12‑Stonnen-Aarbechtsdag an enger 48‑Stonne-Woch diskutéiert. Zu Lëtzebuerg ass dat aktuell net realistesch, seet den Affekot Maître Jean‑Jacques Schonckert am Gespréich mat RTL.

Wéi gesäit d’Gesetz bei eis aus?

Zu Lëtzebuerg gëllen dës Limitten:

  • 8 Stonnen den Dag,
  • 40 Stonnen an der Woch,
  • maximal 10 Stonnen den Dag inklusiv Iwwerstonnen.

Domat ass en 12‑Stonnen-Dag ausgeschloss.

EU-Direktiv géing et erlaben – mee praktesch geet et net

Eng europäesch Direktiv looss eng 48‑Stonnen-Woch zwar zou, mee de Schonckert mengt net, datt Lëtzebuerg dat iwwerhëlt. Den Dialog social an d’Tripartite géifen esou eng Reform kaum matdroen.

Cadres supérieurs: eng Ausnam

“Führungskräften” falen dacks net ënnert déi strikt Reegelen, mee och do gëllt: keng blann Öffnung fir méi Stonnen.

Feierdeeg a Homeoffice

Feierdeeg kéinte just iwwer e Gesetz ofgeschaaft ginn – „politesche Selbstmord“, seet de Maître.
Leit am Homeoffice hunn déi selwecht Aarbechtszäitbegrenzungen wéi all aner.

Fazit

D’Gesetz gëtt de Rhythmus vir, an d’ITM kontrolléiert e strikt.

„D’Aarbechter brauchen net ze fäerten, datt mer vun haut op muer méi musse schaffen.“

