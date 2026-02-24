Kënnt den 12 Stonnendag an Däitschland? A verschiddene Parteien gëtt dat de Moment zimmlech hefteg diskutéiert.
An Däitschland gëtt hefteg iwwer eng Aféierung vun engem 12‑Stonnen-Aarbechtsdag an enger 48‑Stonne-Woch diskutéiert. Zu Lëtzebuerg ass dat aktuell net realistesch, seet den Affekot Maître Jean‑Jacques Schonckert am Gespréich mat RTL.
Zu Lëtzebuerg gëllen dës Limitten:
Domat ass en 12‑Stonnen-Dag ausgeschloss.
Eng europäesch Direktiv looss eng 48‑Stonnen-Woch zwar zou, mee de Schonckert mengt net, datt Lëtzebuerg dat iwwerhëlt. Den Dialog social an d’Tripartite géifen esou eng Reform kaum matdroen.
“Führungskräften” falen dacks net ënnert déi strikt Reegelen, mee och do gëllt: keng blann Öffnung fir méi Stonnen.
Feierdeeg kéinte just iwwer e Gesetz ofgeschaaft ginn – „politesche Selbstmord“, seet de Maître.
Leit am Homeoffice hunn déi selwecht Aarbechtszäitbegrenzungen wéi all aner.
D’Gesetz gëtt de Rhythmus vir, an d’ITM kontrolléiert e strikt.
„D’Aarbechter brauchen net ze fäerten, datt mer vun haut op muer méi musse schaffen.“