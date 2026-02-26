RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Är Hëllef ass gefrotHeekele fir de gudden Zweck am Kader vum Télévie

Fabienne Zwally
Är Hëllef ass gefrot. Fir 25 Joer Télévie huet d'Laura da Silva eng eenzegaarteg Aktioun gestart.
Update: 26.02.2026 18:59
Heekele fir de gudden Zweck am Kader vum Télévie
Är Hëllef ass gefrot. Fir 25 Joer Télévie huet d’Laura da Silva eng eenzegaarteg Aktioun gestart.

Jiddereen dee wël kann en Don vu 25 Euro maachen a kann dann e Karo vu 25 op 25 Zentimeter heekelen. Dëse kann een entweder bei RTL schécken, oder an der Belle Etoile am Accueil ofginn. 800 Stéck gi gebraucht, fir dass e risegt Häerz, dat op enger grousser Baatsch vun 10 op 10 Meter ass, voll gëtt. Am Abrëll wäert Äert Wierk zesumme mat all den aneren Heekel-Wierker un engem Gebai hei am Land opgehaange ginn. Wéi eent genee, dat konnt d’Laura eis nach net soen. No enger Kriibserkrankung an als Infirmière op der Onkologie setzt si sech scho laang dofir an, Suen ze sammelen, fir dass d’Fuerschung weiderkënnt.

Fir ze spende fannt Dir hei de QR-Code.

Momentan si schonn 80 Heekel-Karoe fäerdeg. Falls Dir net heekele kënnt, kënnt Dir och en Don maachen an d’Ekipp fënnt eng Persoun, déi dat dann an Ärer Plaz mécht. Den 18. Abrëll ass nees groussen Télévie-Dag an dëst Joer gëtt ronne Gebuertsdag gefeiert.

Am meeschte gelies
RTL-Informatiounen no
Dr. Philippe Wilmes krut vun HRS gekënnegt, gëtt Nouvelle an der Press gewuer
Video
Geständnes am Epstein-Skandal
Bill Gates gëtt Affär mat zwou Fraen zou a bereit "grousse Feeler"
Fotoen
Nationale Futtball
Swift Hesper muss Maurice Deville ronn 250.000 Euro nobezuelen
Audio
Parquet freet Verdueblung vun der Strof
Notaire hätt Hierkonft vu Suen net gepréift bei Immobiliekaf
Audio
Mobbing am Centre national de l'audiovisuel?
All Form vu Mobbing ass inakzeptabel, betount de Kulturminister
Audio
16
Weider News
Fro den Affekot
Wéi vill Stonne schaffe sinn normal?
Audio
RTL-Afterwork
Den entspaanten Interview, dës Woch mam Christianne Wickler
Fotoen
Nei Schéinheetsidealer
Vu Forever Young zu Forever 35
Audio
Fotoen
1
A dog took his chance to compete at the Milan-Cortina Games
Op d'Medail ofgesinn?
Hond leeft bei Olympesche Wanterspiller op d'Pist
0
Gebuertsdag um Haff
D'Groussherzogin Stéphanie feiert hir 42 Joer
Fotoen
Neistart am Zeeche vum Feierpäerd
Dat Chineesescht Neijoerschfest: Traditioun, Famill a Gléck
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.