Vakanzenzäit zu Lëtzebuerg "Die Kanaren sind hoch im Kurs"

61 Dausend Mënsche fléien dëse Weekend mat der Luxair an d’Vakanz. Dem Thomas Fischer no sinn dat fënnef Prozent méi wéi zejoert fir d’Fuesent. “Die Leute reisen gerne und mann muss aus diesem Wetter unbedingt mal raus”, esou den Thomas Fischer am RTL Interview.



Ganz beléift bléiwe weiderhin d’Kanaren. De Moien tëscht 6 a 7 Auer goungen eng 13 Fliger um Findel eraus. Palma, Porto, Madeira oder och Dubai goufen ugeflunn. “Wir freuen uns auch zu sehen, dass Ägypten sich weiter entwickelt und Süditalien wächst. Catania ist eine Gegend, die sich stark entwickelt bei den Touristen”, ergänzt nach de Luxair Mataarbechter.

Vakanzestart um Findel (14.2.26)