RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Soirée an der RockhalD'Bank Raiffeisen feiert hiren 100. Gebuertsdag

Ryck Thill
Déi éischt Raiffeisen Kees gouf virun 100 Joer op der Musel gegrënnt. D’Bank hat e kloer definéierte soziaalt Mandat.
Update: 13.02.2026 19:53
D’Banque Raiffeisen feiert hiert 100. Gebuertsdag
Di éischt Raiffeise Kees gouf virun 100 Joer op der Musel gegrënnt. D’Bank hat e kloer definéierte sozialt Mandat.

D’Banque Raiffeisen ass virun 100 Joer gegrënnt ginn. Zil war et, deemools der ländlecher Bevëlkerung zu Lëtzebuerg, déi deemools gréisstendeels vum traditionelle Bankwiesen ofgeschnidden war, den Accès zu Finanzdéngschtleeschtunge méiglech ze maachen. Virbild war déi sougenannte Genossenschaftsbewegung vum Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Aus engem Netzwierk vu ländleche Keesen huet sech iwwer d’Joerzéngten déi gréisst Genossenschaftsbank am Land entwéckelt. Successiv Fusioune vu regionale Keesen, eng strategesch Konzentratioun op d’Kärgeschäft an d’Zesummeleeë vun de Strukturen zu enger eenzeger Entitéit am Joer 2019 hunn d’Entwécklung vun der Bank markéiert.

D'Banque Raiffeisen feiert 100. Gebuertsdag (12.2.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

D’Bank gehéiert och haut nach kenger internationaler Bankegrupp un. Strategesch Decisioune ginn zu Lëtzebuerg geholl, mat Sëtz zu Leideleng.

De ronnen Gebuertsdag gouf den 12. Februar 2026 an der Rockhal gefeiert, ënner anerem a Presenz vum Groussherzog Guillaume, vum Chamberpresident Claude Wiseler an dem Premierminister Luc Frieden.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Quentin Fillon Maillet wënnt Gold am Biathlon-Sprint
Video
4
No Doutschlag a Regionalzuch (D)
Presuméierten Täter huet um Schléiwenhaff gewunnt, bestätegt de Leidelenger Buergermeeschter
Mamm huet Dot zouginn
Zwee Puppelcher a Frankräich an engem Tifküler fonnt
Video
Me Prum reagéiert op Decisioun vu Verwaltungsgeriicht
"Wa mer Recht kréien, da schloe mer zeréck", esou den Affekot vum Dr. Wilmes
Video
Virsiichtsmoossnam vun der Police
En Donneschdegowend war et den Appell, d'Autoe vum Parking Däich ze réckele wéinst Héichwaasserrisiko
Weider News
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Wéinst technesche Grënn
Luxair-Flich op Sal an op Roum goufen e Freideg den Owend annuléiert
Méiglech Delokalisatioune bei ArcelorMittal
Regierung gesäit nach keng Noutwendegkeet fir eng Stoltripartite
Piraten op Tauchstatioun?
Starsky Flor schléisst Konsequenze beim Personal net aus
Video
0
Uni.lu
Intransparenz an Interessekonflikt bei Verdeelung vu Fuerschungsgelder
Audio
Gemengenhaus zu Déifferdeng gëtt ofgerappt
E kompletten Neibau géing nei Opportunitéite bréngen
Video
Audio
Fotoen
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.