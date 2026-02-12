Um Fetten Donneschdeg goung et lass mat der Fuesent. Fir den Optakt ass e Sonndeg de 15. Februar déi traditionell Dikrecher Kavalkad, déi gäre mol 40.000 Fuesboken an d’Ieselsstad zitt. Eng Woch méi spéit geet et dann direkt weider mat der Schëfflenger Kavalkad. Am Mäerz kënne sech d’Fuesboken op e Weekend voller Kavalkade freeën: ugefaange mat der Nuetskavalkad zu Waasserbëlleg samschdes Owes, éier ee sonndes nach emol verkleet zu Réimech oder zu Péiteng ka feieren. Speziell fir déi Jonk gëtt et dann och eng Kanner-Kavalkad zu Keel. An zu Clierf gëtt dëst Joer déi zweet Editioun vun der Nuetskavalkad organiséiert. Opgepasst fir verschidde Kavalkade braucht Dir en Entréesticket!
Hei d’Iwwersiicht vun de Kavalkaden zu Lëtzebuerg:
|Wou?
|Wéini?
|Zousatzinformatioun:
|Dikrech
15.2 - 14 Auer
|Schëffleng
22.2 - 15.11 Auer
|Esch
1.3 - 14.30 Auer
|Clierf (Nuetskavalkad)
7.3 - 18.11 Auer
|Keel (Kanner-Kavalkad)
8.3 - 14.30 Auer
|Waasserbëlleg (Nuetskavalkad)
14.3 - 18.11 Auer
|Réimech
15.3 - 14.30 Auer
|Péiteng
15.3 - 14.11 Auer
Mir hunn eng Kavalkad vergiess? Da schéckt eis d’Uertschaft, den Datum an d’Auerzäit per Formular hei drënner eran: