RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vältesdag: Margot a René ginn duerch deck an dënn"Et gouf keng Bänk am Park op där mir eis net gekësst hunn"

Christophe Hochard
Zanter gläich 56 Joer sinn d'Margot an de René Meyers matenee bestuet. Kennegeléiert hunn si sech am Suessemer Kannerschlass.
Update: 14.02.2026 07:00
Vältesdag: Margot a René ginn duerch deck an dënn
Zanter gläich 56 Joer sinn d’Margot an de René Meyers matenee bestuet. Kennegeléiert hunn si sech am Suessemer Kannerschlass.

Vältesdag zu Suessem beim Schlass (14.2.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Zanter gläich 56 Joer ginn d’Margot an de René Meyers vun Zolwer zesummen duerch deck an dënn. Déi zwee hu sech am Kannerschlass Suessem kennegeléiert. D’Margot hat deemools 4 1/2 Joer wei si als Weesekand an d’Schlass wunne koum. De René ass 1950 zesumme mat sengen Elteren a sengem Brudder an d’Schlass geplënnert. Säi Papp, dee Gäertner vu Beruff war, huet do ugefaange mat schaffen an huet do eng Déngschtwunneng kritt. “Mäi Papp huet als Chef-Gäertner mat 3 - 4 Leit hei geschafft. Hien huet de Park an der Réi gehalen an huet Geméis fir d’Kanner gezillt. Eng 40 Kanner hunn déi Zäit hei gewunnt. Moies fréi gouf d’Geméis geschnidden a mëttes war et um Teller”. Dëst erzielt mir de René Meyers aus senger Kandheet. A weider: “D’Geméis war optimal frësch an d’Kanner sinn och alleguer ganz grouss a schéi ginn”.

“Mir waren en Deel vun deem Ganzen”

“Dat war sou schéi bei deene ville Kanner. Mäi Brudder an ech hunn net déi Differenz tëscht de Weesekanner an eis gemierkt”. Sou den haut 78 Joer ale Mann. Déi zwee Bridder hunn déi Zäit vill mat de Kanner zesummegespillt. De René dann och vill mam Margot. “Am Ufank wou mir kleng waren, do hu mir zesummen an der Sandkaul gespillt, mir sinn zesumme mam Dräirad gefuer oder mat der Trottinette. Op d’Margot hat ech déi Zäit schonn zwee A drop”. De René laacht iwwer d’ganzt Gesiicht. “Dat war awer nach net verléift. Dat war well mir eis sympathesch waren”.

Vältesdag: Margot a René ginn duerch deck an dënn
Interview zu Suessem beim Schlass.

Dem Margot war de René och direkt an d’A gefall. Seng Tricker mam Vëlo hunn hir imponéiert. “Dat do muss du awer och kënnen”. Dat huet d’Margot sech gesot. “Ech hunn et awer ni fäerdeg bruet”. Dëst erzielt Si mir a muss duerno vun Häerze laachen. Lues a lues hunn déi zwee sech besser kennegeléiert a sinn du spéider dacks mam Vëlo gefuer. “An hei am Park ware soss och ëmmer vill Bänken. Zum Schluss gouf et keng Bänk op där mir net souzen an eis zesumme gekësst hunn”, sou de René Meyers.

Vältesdag: Margot a René ginn duerch deck an dënn
Interview zu Suessem beim Schlass.

Eng 20 Joer al war de René deen Ament. “Mir hunn ëmmer vill Tricken um Vëlo gemaach. Dat war och ganz flott. Enges Daags hu mir versicht eis iwwert dem Fueren ze këssen. Dat goung awer schif”.

Vältesdag: Margot a René ginn duerch deck an dënn
Interview zu Suessem beim Schlass.

© Famill Meyers
© Famill Meyers
© Famill Meyers

Vältesdag um Suessemer Schlass (14.2.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

“Mir sinn e puer mol iesse gaangen an dunn huet et gefunkt”

Den 8. Juli 1970 hunn d’Margot an de René sech du matenee bestuet. “Ier mir eis bestuet hunn, hu mir eis fir d’éischt eng Bauplaz hei an der Gemeng Suessem erausgesicht. Mir sinn zesumme mam Vëlo hei ronderëm gefuer, fir eng flott Plaz ze fannen, wou mir eis en Nascht baue kéinten”. Zu Zolwer gouf déi Plaz du fonnt. Am Juli ginn et elo 56 Joer, datt d’Koppel matenee bestuet ass. “Mir hunn dunn zwee Kanner kritt. Zwee Jongen. Dunn hate mir eis Beschäftegung. Mat Kolleegen si mir Vëlo fuere gaangen a mat der Roulotte si mir an d’Vakanze gefuer”. Iwwert dem Erziele schwäermt d’Margot vun där Zäit.

“Dacks ass et och haart op haart gaangen”

A geschwë 56 Joer Bestietnis ass net ëmmer alles harmonesch verlaf. “Et war elo net, datt et vu moies bis owes herrlech war”, sou d’Margot Meyers. Dobäi schmunzelt Si. “Et huet och dacks gerabbelt. Mee dann huet de René e klenge Witz gemaach, eng Dommheet an dann huet een erëm gelaacht”.

Vältesdag: Margot a René ginn duerch deck an dënn
Interview zu Suessem beim Schlass.

m Mee feiert d’Margot e ronne Gebuertsdag. 80 Käerze ginn dann ausgeblosen.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Quentin Fillon Maillet wënnt Gold am Biathlon-Sprint
Video
4
Me Prum reagéiert op Decisioun vu Verwaltungsgeriicht
"Wa mer Recht kréien, da schloe mer zeréck", esou den Affekot vum Dr. Wilmes
Video
A Richtung Clausen
Camion hänkt an der Kéier bei Tour Malakoff fest
Vum Parquet validéiert
181 Führerschäiner dëst Joer wéinst Alkohol agezunn
Video
Fotoen
No Doutschlag a Regionalzuch (D)
Presuméierten Täter huet um Schléiwenhaff gewunnt, bestätegt de Leidelenger Buergermeeschter
Weider News
Background am Gespréich (14. Februar)
Thema: Gutt Liewen am Alter
Video
0
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Op der N31 zu Raemerich
Bei engem Accident tëscht zwee Busser gouf eng Persoun blesséiert
Fotoen
Fënnef Persoune koume fir eng Kontroll an d'Spidol
E Freideg huet et zu Bieles an engem Appartement gebrannt
Fotoen
Soirée an der Rockhal
D'Bank Raiffeisen feiert hiren 100. Gebuertsdag
Video
Fotoen
Wéinst technesche Grënn
Luxair-Flich op Sal an op Roum goufen e Freideg den Owend annuléiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.