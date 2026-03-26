Zwou Schoulfrëndinne sammele Sue fir den Télévie"Wat brocks du mir do an?"

Christophe Hochard
D'Mia (10 Joer) an d'Emma (9 Joer) hunn an engem Nomëtteg vill Sue fir de gudden Zweck gesammelt.
Update: 26.03.2026 11:47
D’Mia Kerekes an d’Emma Weynandt sinn zwou Schoulfrëndinnen. Allen zwee si si am 4. Schouljoer zu Diddeleng op Lenkeschléi bei der Joffer Mim Schütz. “Mir wollten eppes zesumme maachen a gläichzäiteg anere Leit hëllefen.” Wei aus der Pistoul geschoss ginn d’Mia an d’Emma mir dës Äntwert wärend eisem Interview an der RTL City.

E Sonndeg, den 8. Mäerz hunn déi zwee Meedercher mat Hëllef vun hire Familljen am Nomëtteg vun 14.30 Auer bis 16.30 Auer an der Cité, an där si zu Diddeleng wunnen, Artikelen, Kuch a Kaffi fir den “Télévie” verkaf. “Mir hunn eng Spendenaktioun mat Kuch, Macramé, Unhänger a Lieszeeche gemaach. A mir hunn d’Kaffismaschinn erausgeholl a Kaffi gemaach”, erzielt mir d’Mia voller Freed.

Fir d’Awunner aus der Cité iwwer hir Aktioun z’informéieren, hunn déi zwou Frëndinne Flyere gebastelt. “Mir hu Flyeren op enger App gemaach. Dorops hu mir d’Häerz vum Télévie gesat an drop geschriwwen, wéini a wat mir verkafe géifen. Op engem Dag, wou bëssi schéi Wieder war, si mir déi Flyeren op eisen Trottinetten ausdeele gaangen”, sou d’Emma am RTL-Interview. Virun der Fuesvakanz hunn d’Emma an d’Mia eng 80 Flyeren an annerhallwer Stonn verdeelt. “D’Joffer Mim huet eis mat de Flyeren och gehollef. Si huet eng Foto gemaach an dës op de Schoulsite gesat”, esou d’Mia.

Et wäert jo ee kommen ...

Am Diddelenger Quartier “Op Lenkeschléi”, op der Plaz Cécile Biever-Wagner, haten d’Kanner um Sonndeg hire Stand opgeriicht. Déi zwee haten Angscht, et kéimen net vill Leit. An d’Elteren hu sech gefrot, wat hir Kanner hinnen do agebrockt hätten. Et koum awer alles vill besser ewéi gemengt. “Et si vill Leit komm.” Dobäi laachen déi zwee Meedercher iwwert d’ganzt Gesiicht.

1.170 Euro hunn d’Mia an d’Emma gesammelt. “D’Leit hunn eis gelueft, datt mir dat gemaach hunn a si waren erstaunt vun eis”, erzielen d’Mia an d’Emma mir ganz houfreg wärend eisem Gespréich. D’Freed bei deenen zwou Frëndinnen iwwer déi grouss Ënnerstëtzung vun de Leit war riseg. “Mir hate vläicht mat 500 Euro oder esou gerechent”, sou déi zwee Meedercher.

En Dënschdeg, de 24. Mäerz waren d’Mia Kerekes an d’Emma Weynandt zesumme mat hire Mammen an d’RTL City komm, fir dem Diane Wunsch hire Scheck vun 1.170 Euro ofzeginn.

© Privat / Christophe Hochard
Am meeschte gelies
Streckeradar op der N15
Testphas leeft geschwënn un
Video
33
Constance, 13 Joer al
"Ech wousst net, datt Kanner och Kriibs kréie kënnen"
Video
Dout zu Nice fonnt ginn
Ikon vun der franséischer Tëlee-Realitéit: D’Loana ass gestuerwen
No Mëssbrauchsreprochë géint Ex-Direkter
Zeienopruff beim Kannerduerf lancéiert
Kontroll zu Dikrech
Drogen am Auto, awer keng gülteg Pabeieren
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Generalversammlung Supporterclub Marie Schreiber-
1.000 Euro Scheck fir "Association les Tandems de la Vue"
Fir d'Stëmm vun der Strooss
Gemeng Stroossen spent 3.500 Euro
Lions Club Esch-sur-Alzette a Kiwanis Gëlle Fra
Jeeweils 10.000 Euro fir "Médecins du Monde Luxembourg" a "Fonds de Recherche sur les Maladies Infantiles Rares"
Fotoen
Fir d'Stëmm vun der Strooss
Metal-Fans spende 666 Schlofsäck fir Obdachloser
Don vun 2.000 Euro
HACA Partners ennerstëtzt Unity Foundation
Stëmm vun der Strooss, CNDS Wunnen a Kiwanis Children's Fund
NH Airpoirt Hotel spent 81 Matrassen
