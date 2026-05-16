Beim doudege Bockelwal virun der dänescher Insel Anholt handelt et sech der dänescher Ëmweltautoritéit no ëm de Wal "Timmy", deen e puer Mol an der Ostsee festsouz an duerch eng privat Rettungsaktioun gerett an an der Nordsee fräigelooss gi war. Och wann de Wal nees zeréck an d'Mier fonnt hat, huet hien déi wochelaang Strapazen dann elo awer net iwwerlieft.
Um Déier gouf och ee GPS-Tracker, dee wärend der Rettungsaktioun ubruecht gi war, fonnt, dat hunn den Ëmweltministère vu Mecklenburg-Vorpommern an déi dänesch Ëmweltautoritéit matgedeelt.