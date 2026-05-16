RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kadaver virun DänemarkDänesch Autoritéiten deele mat: Wal "Timmy" ass dout

RTL Lëtzebuerg
Den doudege Wal, deen dës Woch virun der dänescher Küst entdeckt gi war, ass elo identifizéiert.
Update: 16.05.2026 17:11
E Freideg de 17. Abrëll 2026 huet de Bockewal Timmy op Daucher reagéiert. D'Déier huet mat senger Schwanzfloss geschloen a sech bal ëm 90 grad gedréint.
Bockelwal "Timmy"
© JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

Beim doudege Bockelwal virun der dänescher Insel Anholt handelt et sech der dänescher Ëmweltautoritéit no ëm de Wal "Timmy", deen e puer Mol an der Ostsee festsouz an duerch eng privat Rettungsaktioun gerett an an der Nordsee fräigelooss gi war. Och wann de Wal nees zeréck an d'Mier fonnt hat, huet hien déi wochelaang Strapazen dann elo awer net iwwerlieft.

Um Déier gouf och ee GPS-Tracker, dee wärend der Rettungsaktioun ubruecht gi war, fonnt, dat hunn den Ëmweltministère vu Mecklenburg-Vorpommern an déi dänesch Ëmweltautoritéit matgedeelt.

Schwëmmt am oppene Mier
Bockelwal Timmy an der Nordsee fräigesat

Am meeschte gelies
Hanta-Virus
Riskéiere mir déi nächst Pandemie?
Video
7
Véier Italieener dout
Daucher stierft bei Sich no vermëssten Daucher op Malediven
Inneminister confirméiert
Gestioun vu Vermësstemeldung hei am Land gëtt analyséiert
Problem mat Stroumversuergung nach net behuewen
Weiderhi Stéierungen am Zuchreseau no technescher Pann zu Beetebuerg
Background am Gespréich (16. Mee)
Tripartite, sozial Kohesioun a Logement: Onsécherheet virum État de la Nation
Audio
2
Weider News
Zerstéiert Gebaier no israeelescher Attack am Libanon
Libanon an Israel
Wafferou verlängert - Attacke gi wuel weider
Dauchen ass op de Malediven extrem beléift
Véier Italieener dout
Daucher stierft bei Sich no vermëssten Daucher op Malediven
Bei Mannheim
Zwou Persoune bei engem Accident mat engem klenge Fliger an engem Wunngebitt ëmkomm
No Trump kënnt Putin
Och de Kremlchef wäert an den nächsten Deeg a China reesen
D'Skyline vun Taipei gëtt kloer vum Tuerm a sengen 101 Stäck dominéiert.
Wéinst Drock vu China
Taiwan fuerdert, datt USA zougesote Waffe liwweren
Den brittesche Rietsextremen Tommy Robinson op der "Patriots Network"-Konferenzu den 2. Mee 2026 zu Paräis.
11 Persounen dierfen net areesen
Brittesche Rietsextremen Tommy Robinson huet zu grousser Maniff zu London opgeruff
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.