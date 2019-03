"Zero Waste Lifestyle" - also sou mann wéi méiglech Dreck produzéieren. Dat gëtt an eiser haiteger Zäit ëmmer méi wichteg.

Jidder Eenzele vun eis kann eppes dozou bäidroen an dat och schonn am jonken Alter. D'Suessemer Gemeng huet dës Woch hir Ëmweltwochen. Hei dréit sech alles ëm Recycling, Upcycling an de Klimaschutz. Op spilleresch Aart a Weis ginn d'Kanner heimat a verschiddenen Ateliere konfrontéiert. D'Fabienne Zwally huet eng Klass begleet.

Et si Biller, déi erschrecken. Et gesäit ee wéi Naturkatastrophen, ob Tsunami oder Äerdbiewen, a kuerzer Zäit ganz Stied a Landschaften ausläsche kënnen. Mat dru Schold wier och déi global Äerderwiermung an den CO2. Eng Tatsaach, déi jidder Eenzele vun eis eppes ugeet.

Dofir muss eppes gemaach ginn, an dat fänkt scho bei der Educatioun vun de Kanner un. Well Recycling geet scho laang net méi duer, seet d'Birgit Engel vun der ASTM, Action Solidarité Tiers Monde. Et misst massiv Dreck reduzéiert ginn. Genuch Alternative wiere jo do.

Déi engagéiert Fra huet d'Schüler aus dem Cycle 4.1 vum Schoulmeeschter Georges Weis zu Suessem am Artikuss empfaangen. Si sinn hei méi iwwert de Klimawandel, d’Konsequenzen an d’Preventiounsmesure gewuer ginn.

© RTL Télé Lëtzebuerg

Ugefaange gëtt mat engem Bréif, deen un d’Schüler adresséiert ass a vu ganz wäit hierkënnt. Nämlech aus Indien. Tiaro heescht de Jong an e wunnt zu New Delhi. Seng Eltere schaffen allebéid op engem Dreckstipp. Do triéiere si den Dreck a probéieren mat Hëllef vun Recycling sech iwwer Waasser ze halen. Et wier immens wichteg, dass d’Kanner schonn am jonken Alter léieren den Tri ze maachen, fir ze verstoe wat mat hirem Dreck geschitt, seet d'Birgit Engel. An et misst ee sech froen, wat mat deem Dreck geschitt, deen net recycléiert gëtt a soumat nees nei verwäert ka ginn an zréck an den Zyklus fléisst. Dee gëtt nämlech verbrannt an doduercher entseet CO2.

© RTL Télé Lëtzebuerg

D’Schüler kréien op eng spilleresch Aart a Weis erkläert, wéi CO2 entsteet an dass d’Verbrenne vun Offall mat dru Schold ass, dass den Taux vum CO2 an d’Luucht geet. Ze vill CO2 schuet der Äerd an dofir ass et wichteg, säi Knascht a virun allem och de Plastik ze reduzéieren. Et ginn och Alternativen zu Plastik, well de Recycling eleng wäert näischt hëllefen, do misste méi strikt Mesurë geholl ginn. Et wier nämlech un der d’Zäit, dass och d’Politik reagéiert a verschidde Verpackungen géing verbidden. Domadder géing net nëmme bei jidder Eenzelen doheem en Ëmdenken geschéien, ma och bei de groussen Entreprisen. Déi misste sech och Alternativen afalen loossen. Ma och Alternative bréichte Ressourcen an dofir ass a bleift Reduktioun vum Dreck déi effikasste Method, fir eis Ëmwelt ze schounen.