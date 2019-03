Op Mallorca bereet ee sech op déi nei Touristesaison vir. Vum 1. Abrëll u gëllen nei Reegelen, déi virun allem d'Ballermann-Touriste betreffen.

D'Alkoholexzesser um Ballermann solle lues awer sécher der Vergaangenheet ugehéieren. Wa sech d'Bedreiwer vun de Caféen an Diskoen, grad ewéi d'Touristen net drun halen, musse se mat säftege Strofe rechnen. Op d'mannst 2'200 Euro ass déi klengste Strof. Wann een elo e Béier op der Strooss drénkt, kritt een net direkt e Protokoll, heescht et vun der lokaler Police. Et géif drëm goen d'Exzesser an de Grëff ze kréien. D'Leit sollen net méi an der Ëffentlechkeet urinéieren, sech um Trottoir iwwerginn oder aner Touristen oder Awunner belästegen, well se ze vill gedronk hunn.

Besonnesch streng sinn déi nei Reegele fir Baren a "Biergärten" am Beräich ronderëm déi berüchtegt "Schinkenstrasse". Déi mussen nämlech an Zukunft via en Zonk vun der Strooss getrennt ginn. Domat soll verhënnert ginn, dass d'Touristen um Trottoir drénken. Déi beléiften "Happy Hour" soll och der Vergaangenheet ugehéieren.

D'Awunner vun der Vakanzeninsel hunn zanter Jore méi streng Reegele gefuerdert. Si fille sech elo an hirer Initiative bestätegt. Et wier e richtege Schratt, fir e bessert Zesummeliewen, sou de Biel Barceló, Chef vun Noperschaftsvereenegung Playa de Palma.

D'Reegele gëllen vum 1. Abrëll bis Enn Oktober. Fir d'Ëmsetze vun den neie Reegelen, muss immens vill Polizisten an den Asaz. Dat géif am allgemenge fir méi Sécherheet op der Insel suergen, sou de positive Feedback och vun de Café-Bedreiwer.