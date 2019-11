Senger schlechter Laun Loft maachen, de Frust erausloossen, ass zwar gutt fir eis, ma wie stänneg jéimert, schued senger Gesondheet.

U munchen Deeg huet een d'Gefill, datt näischt klappt, wéi et soll: de Chef huet engem ze vill ze maache ginn, d'Atmosphär op der Aarbecht ass och net grad déi Bescht, am Sport ass een net weiderkomm, d'Mëttegiessen huet net geschmaacht... Grënn ginn et der warscheinlech Dausend.

Et deet och einfach emol gutt, sech ze bekloen, fir net ze soen, et fillt sech super un. Dat huet och d'Dr. Deepika Chopra op hirem Site "The Optimism Doctor" ervirgestrach. D'Psychologin präziséiert, et géing och effektiv hëllefen, déi eegen Emotiounen op "konstruktiv" Manéier erauszeloossen.

Dacks huet déi Persoun, bei där ee grad den Damp ofléisst, eng Léisung parat an hëlleft, d'Gefiller an den Ierger ze vergiessen. Roserei erausloossen, kann eis och motivéieren, sech Erausfuerderungen ze stellen oder en anere Bléckwénkel ze kréien. Ofgesinn dovun, dass et och zimmlech einfach ass, drop lass ze meckeren.

De Frust erausloossen, deet also gutt. Mä opgepasst.

Wien alt emol meckert a sech beschwéiert, wéi fuerchtbar säin Dag war, brauch sech nach keng Suergen ze maachen. Deejéinegen, deen awer stänneg an all Dag jéimert, dee schued op Dauer senger Gesondheet. Et geet un de Kierper an un d'Psyche.

Gëft fir d'Gehier

Motzen ass mënschlech an absolut an der Rei, gëtt een allerdéngs zum Dauer-Granzert, mécht ee sengem Gehier domat kee Gefalen. Dat behaapt op d'mannst den US-Psycholog Jeffrey Lohr vun der Universitéit of Arkansas. Hien hat d'Auswierkunge vum stännege Gejéimers op eis gro Zelle méi genee ënnert d'Lupp geholl a festgestallt, datt et souguer immens schiedlech ass, sech ëmmer iwwer dat Selwecht opzereegen. Et géif ee säi Gehier quasi trainéieren, stänneg eng negativ Haltung a gewësse Situatiounen unzehuelen. Domat gëtt ee sengem Gehier den Impuls fir eng negativ Grondastellung.

Stress fir de Kierper

Eng schlecht Astellung wierkt sech och schlecht op eise Kierper aus. Huet een un engem Stéck pessimistesch Gedanken, suergt dat fir Stress a féiert och zu gesondheetlechen Niewewierkunge wéi verspaante Muskelen, Kappwéi oder e schlechte Schlof. Duerch de Stress-Hormon Cortisol klëmmt awer och de Risk fir Blutthéichdrock, Häerzproblemer, Diabetes an Depressiounen.

Enger Etüd vun der Stanford University no gëtt duerch Dauer-Frustratioun eisen Hippocampus méi kleng. Dat heescht u sech, et mécht vergiesslech. Experte warne souguer, dass dëst Demenzkrankheete fërdert.

Isolatioun

Mënschen, déi vun Natur aus optimistesch sinn, loosse sech net gär vu Pessimisten d'Laun verdierwen. Wien huet scho gär eng Persoun ronderëm sech, déi engem lëschteg Momenter an de Spaass schlecht mécht. Generell zéien d'Leit sech da léiwer zeréck. Fazit: mat meckere mécht ee sech keng Kolleegen.

Et kann een also festhalen: Beschwéiere kann ee sech, mä et sollt een et kuerz halen an net ze vill op engem Thema festhalen. Besser ass et, sech bei engem Problem op d'Léisung ze fokusséieren an net op dat, wat ee stéiert. Et ass trotz allem ëmmer eng Saach vun der Perspektiv.

A wéi huet schonn den englesche Schrëftsteller a Kritiker Charles Dickens sou schéi behaapt: "Näischt op der Welt ass esou wonnerbar ustiechend wéi schlecht Laun."