Dir wollt schonn ëmmer den Joe Perry, den Alice Cooper an den Johnny Depp kenne léieren. Dir kritt d'Chance, wann der dofir déi néideg Mënz hutt.

Joe Perry, Alice Cooper, Johnny Depp... Dräi Nimm, déi an der Musek- an och Kinoswelt ville Leit e Begrëff sinn. Als Hollywood Vampires fëllen déi dräi Legenden Hale mat hirer Musek an zeg dausende Leit gi se kucken.

E Stopp maache si den 8. September 2020 dann och an der Rockhal, Tickete fir de Concert ginn et nach ëmmer um Site vum Atelier ze kafen, dat vu 70,30 Euro un. Fir Plazen direkt virun der Bün bezilt een da mat 89 Euro e bësse méi. De VIP Package, duerch deen een e bëssi éischter eran dierf an exklusive Merchandise kritt, kascht dogéint scho stolzer 315,56 Euro.

An da gëtt et nach fir verschidde Fans DEEN Ticket. Den Hollywood Vampires Ultimate Meet & Greet Package! Doranner abegraff ass een normalen Ticket, net Golden Circle, vill exklusive Merchandise an et huet een d'Chance, den Joe Perry, den Alice Cooper an den Johnny Depp kennen ze léieren. Eng Foto vun dësem eemolegen Dag gëtt dann natierlech och vun engem professionelle Fotograf gemaach. Präis hei: stolzer 1.717,02 Euro.

Ob et engem dee Präis wäert ass, muss jidderee fir sech selwer entscheeden. Woubäi esou dacks kritt ee wuel a sengem Liewen net d'Chance, fir dës dräi Persoune eng Kéier perséinlech ze treffen. Iwwregens sinn nach Ticketen aus all de Kategorien ze kréien, Stand 23. November 2019 um 8.30 Auer...

An och gewanne kënnt Dir eng Koppel. Elo net de "Meet & Greet" Package, méi normal Entréesticketen. Dofir musst der bei eisem Gewënnspill matmaachen, doranner dat richtegt Feld uklicken a mat e bësse Chance kënnt Dir déi Koppel gewannen.