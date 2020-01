Een Dag nom Statement vun der Queen iwwer de Récktrëtt vum Harry a Meghan aus dem brittesche Kinnekshaus, huet sech de Prënz zu Wuert gemellt.

De Récktrëtt ass beschlosse Saach, et mussen elo just nach d'Modalitéite gekläert ginn, wéi de Buckhingham Palace e Sonndeg annoncéiert huet.

E Sonndeg den Owend, also een Dag méi spéit, huet de Prënz Harry de Schratt op enger Soirée fir d'Sentebale-Stëftung erkläert, enger Hëllefsorganisatioun, déi sech fir HIV-infizéiert Kanner a Lesotho a Botswana asetzt an déi hie matgegrënnt hat. D'Ried gouf op Instagram verëffentlecht.

A senger Usproch vu knappen 8 Minutte koum hien direkt op dat Thema ze schwätzen, wat wuel déi meeschte Leit interesséiert huet.

"Ech ka mer virstellen, wat Dir déi leschte Woche gelies oder héieren hutt. Ech wëll, dass Dir d'Wouerecht vu mir perséinlech héiert, souwäit wéi ech dat erziele kann. Net vu mir als Prënz oder Herzog, mä als Harry, där Persoun, där Dir an de leschte 35 Joer beim Opwuessen nogekuckt hutt - elo mat enger méi klorer Perspektiv."

Duerno geet hien an den Detail a beschreift, wat fir eng Chance en hätt, mam Meghan déi Léift an dat Gléck fonnt ze hunn, op dat hie säi ganzt Liewe gehofft hätt. D'Koppel géif déi selwecht Wäerter deelen an d'Meghan wier nach ëmmer déi Fra, an déi hie sech verléift hat. Si hätte mat Houfert hir Rolle fir d'Land iwwerholl: "Mir ware voller Hoffnung a bereet eisem Land ze déngen".

Dass et esou wäit hätt misse kommen, géif hien traureg maachen an d'Decisioun, vum Haff zeréckzetrieden, hätt hien net op déi liicht Schëller geholl. Aus Jore mat villen Erausfuerderungen, wiere Méint mat villen Diskussioune ginn. Et hätt keng aner Méiglechkeet méi bestanen, fir mat senger Famill aus deem erauszetrieden, wat hie bis dohi kannt huet an de Schratt an e méi friddlecht Liewen ze maachen.

Hien hätt de gréisste Respekt viru senger Groussmamm, der Queen. Hie wier hir an dem Rescht vun der Famill immens dankbar fir d'Ënnerstëtzung an de leschte Méint, sou den Harry weider. Et géif och ëmmer d'selwecht bleiwen, säi Land gär ze hunn a säi Liewen ze notzen, fir Organisatiounen a militäresch Communautéiten z'ënnerstëtzen.