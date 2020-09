All 4 Joer steet déi Lëtzebuerger "Baukultur" am Fokus, mat der Remise vun de Bauhäre-Präisser an diverse Kategorien.

Vu Privathaiser, iwwer administrative Gebaier bis zu Infrastrukturen am ëffentleche Raum, ginn déi beschten oder originellsten Architekturen oder Amenagementer geéiert. En onofhängege Jury vu Professionellen aus dem Milieu si fir de Choix vun de Laureate responsabel. Präisser gi souwuel u privat, wéi ëffentlech Bauhäre verginn, déi zesumme mat den Architekten an Ingenieuren et fäerdeg bruecht hunn, eng Qualitéit-Architektur a Realitéit ëmzesetzen. Déi 10 Laureaten

Cat. 1: Logement individuel : maisons unifamiliale, jumelée ou en bande

DACKNER Lynette et Johan Maison 'D' Cat. 1: Logement individuel : maisons unifamiliale, jumelée ou en bande

SYBERTZ Hervé Maison Sybertz Cat. 2: Logement collectif (à partir de 3 unités

Ville de Luxembourg Logement social et intergénérationnel Cat. 4: Bâtiment à vocation commerciale / artisanale / industrielle

WAGENER Marc Restaurant 'Lakeside' Cat. 5: Bâtiment à vocation administrative / lieu de travail / santé

Administration des Bâtiments Publics Hôtel St Maximin Cat. 6: Bâtiment à vocation éducative / culturelle / sportive

Commune de Kopstal Hall Sportif de Bridel Cat. 6: Bâtiment à vocation éducative / culturelle / sportive

Commune de Schuttrange Crèche am Bongert Cat. 7: Ouvrages d’art / Infrastructures

Luxenergie S.A. Silo à pellets Cat. 8: Aménagement du territoire / Urbanisme / Espaces paysagers

Fonds Belval Aménagements urbains de la Terrasse des Hauts Fourneaux Cat. 9: Equipements techniques, énergétiques (solution innovante/intégration réussie /...) *

Prix Voting public RTL 1. PRIX PUBLIC POUR LOGEMENT INDIVIDUEL Gómez Oscar an Álamo Carolina

Maison unifamilial: Grevenmacher

Architecte(s): Court Architecture Sàrl 2. PRIX PUBLIC POUR LES LOGEMENT COLLECTIF CODUR S.A.

Maison multifamiliale, The Nest: Neihaischen

Architecte(s): Saharchitects

Ingénieur(s) Conseil(s): Simon-Christiansen & Associés S.A. Boydens Engineering 3. PRIX PUBLIC POUR L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR TARRACH VIOLANT

Restaurant Bosque Fevi - Esch-sur-Alzette

Architecte(s): Beng Architectes Associés S.A. Links PDF: Dossier de presse Bauhäre-Präis 2020