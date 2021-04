Den US-Wirtschaftsmagasinn "Forbes" huet déi 40 Joer al Fra a seng Milliardär-Lëscht opgeholl. Den Donald Trump dogéint verléiert 300 Plazen am Ranking.

De Reality-TV-Star huet et ënnert d'Milliardäre gepackt. Räich ginn ass d'Kim Kardashian duerch hir Kosmetik-Entreprise KKW Beauty, hir Kleedermark Skims, d'Reality-TV-Serie "Keeping Up with the Kardashians", Publicitéit an Investitiounen. "Forbes" no louch d'Verméigen vun der 40 Joer aler Fra de leschten Oktober nach bei 780 Milliounen Dollar (iwwer 660 Milliounen Euro), ass elo awer op iwwer 1 Milliard geklommen.

D'Kim Kardashian ass international besonnesch als Reality-TV-Star bekannt ginn an huet eng riseg Fangemeinschaft an den Online-Netzwierker. Eleng op Instagram huet si antëscht 213 Millioune Follower.

Den Donald Trump huet een Drëttel vu sengem Verméige verluer

Fir de fréieren US-President Donald Trump ass et dogéint zolidd biergof gaangen. Hie gehéiert zwar och nach ëmmer an de Club vun de Milliardären, ass am Ranking awer 300 Plazen no ënne gerëtscht. Säi Verméigen ass "Forbes" no ëm 1 Drëttel geschrumpft, vun 3,5 op 2,4 Milliarden. Domat läit den Trump elo just nach op Plaz 1.299.

© AFP/File/MANDEL NGAN

Dem Club vun de Milliardäre gehéiere "Forbes" no 2.755 Mënschen un. Dat sinn der sou vill wéi ni virdrun. Un der Spëtzt läit ëmmer nach den Amazon-Chef Jeff Bezos, dëst mat 177 Milliarden Dollar. Aner Entrepreneuren hu sech awer och schéin eropgeschafft. Sou gehéiert den Tesla-Chef Elon Musk mat engen Verméige vun 151 Milliarden Dollar zu de Krisegewënner an huet sech am Ranking ëm 30 Plaze verbessert.

Den 1. Europäer an der Lëscht vun de räichste Leit ass de Fransous Bernard Arnault. Hien ass op der 3. Plaz ze fannen. Säin LVMH-Konzern besëtzt méi wéi 70 Luxusmarken, dorënner Louis Vuitton, Moët & Chandon und Bulgari. Op sengem Bankkonto sollen 150 Milliarden Dollar stoen. De Bill Gates packt et op Plaz 4 mat 124 Milliarden Dollar, dono kënnt de Mark Zuckerberg mat 97 Milliarden Dollar.