An der Reegel brauche Studenten op der Universitéit zu Antwerpen 3 Joer, fir hire Studium erfollegräich ofzeschléissen. Ma net de Laurent Simons...

Den 11 Joer ale Jong, dee säi Schoulofschloss mat 8 Joer an der Täsch hat an duerno Elektrotechnik zu Eindhoven studéiert huet, huet nëmmen 1 Joer gebraucht, fir e Bachelor an der Physik ze maachen. An dat mat der héchster Auszeechnung, déi et gëtt, huet säi Papp DPA matgedeelt.

Fäerdeg mat der Uni ass de belsch-hollännesche Jong allerdéngs nach laang net. Am Hierscht wëll hie säi Master zu Antwerpen ufänken. A fir hien ze fërderen, gëtt esouguer zesumme mat israeleschen, britteschen an amerikaneschen Unien e spezielle Programm fir hien op d'Bee gestallt. Och en Doktorat steet um Laurent Simons senger To-Do-Lëscht.