Éischte Japan Day zu LëtzebuergAn der Luxexpo dréint sech dëse Weekend alles ëm Animes, Mangas, Cosplay a Co.

Ryck Thill
Fir d'éischte Kéier gëtt de Japan Day am Grand-Duché organiséiert. D'Evenement leeft iwwer zwee Deeg a bitt op ronn 5.000 Quadratmeter e breede Programm.
Update: 28.03.2026 20:03

D’Evenement leeft iwwer zwee Deeg a bitt op ronn 5.000 Quadratmeter e breede Programm. Am Mëttelpunkt sti souwuel modern Popkultur wéi och traditionell Elementer. Ze gesi sinn ënner anerem Mangas, Animes, Cosplay a Videospiller. Dobäi kommen och klassesch Traditioune wéi Kimonoen, Téi-Zeremonien a Kampfkonscht. De Kontrast tëscht Traditioun a moderner Kultur soll dobäi bewosst ervirgehuewe ginn, soen d’Organisateuren.

E wichtegen Deel vum Event sinn d’Kënschtler. Iwwer 100 Exposante presentéieren hir Aarbechten op deene verschiddene Stänn. Dorënner sinn och e puer Kënschtler aus Lëtzebuerg.

Zousätzlech gëtt et e grousse Beräich mat offizielle Fanartikelen. Am Game Center stinn iwwer 30 Arcade-Automaten. Do kënnen d’Visiteure Klassiker wéi „Ms. Pac-Man“, „Space Invaders“ oder „Donkey Kong“ spillen.

Och déi japanesch Ambassade ass mat engem Stand dobäi a presentéiert d’Kultur vum Land. De Japan Day gouf vun engem klengen Team op d’Bee gestallt an iwwer Joren entwéckelt. Dat éischt Event war zu Arel. Un enger zweeter Editioun zu Lëtzebuerg gëtt scho geplangt. De Japan Day ass nach bis e Sonndeg op.

Am meeschte gelies
Mat Hënn aus dem Déierenasyl spadséiere goen
"D'Hënn si fräi duerch de Park gelaf a mir hu versicht, si erëm anzefänken"
Background am Gespréich (28. Mäerz) - Marc Spautz
"Ech hu geduecht, et géif mir geléngen, d'Sozialpartner un een Dësch ze kréien"
Formel 1
Pole Position a Japan ass fir de Kimi Antonelli, Enttäuschung fir de Max Verstappen
Gefälschte Versioune vu MyGuichet a LuxTrust
Verdächtegen am Kader vu grousser LuxTrust-Bedruchsaffär a Spuenien festgeholl
Milliounen Demonstranten an den USA erwaart
Et kéinten déi gréissten Demonstratioune bis ewell géint den Donald Trump ginn
Autosaccident am Florida
Golf-Star Tiger Woods hat Urintest refuséiert a gouf fir e puer Stonne festgehalen
3, 2, 1 Take Off
Chimie-Spektakel an der Halleffinall
Reouverture zu Veianen
Hotel Oranienburg: "E Projet, wéi deen hei, ass ni wierklech fäerdeg"
Sprangen am Weltall
Eng nei Maschinn soll Astronaute fit halen
Griicheland
Eng schif Kierch gëtt zur Touristenattraktioun
Neie Concert-Hotspot zu Lëtzebuerg?
Star-DJ Steve Aoki am ausverkaafte GRIDX
