Henrietta Orosz ass den Numm vun der Lëtzebuerger Kosmetikerin, déi an hirer Kategorie déi éischt Plaz erreeche konnt. Insgesamt 38 sougenannt Top-Lash-Artists, also Kosmetiker, déi a Wimperverlängerung spezialiséiert sinn, si beim Concours op der Düsseldorfer Kosmetik-Foire “BEAUTY” ugetrueden.
Vun der internationaler Jury goufe Krittäre wéi Struktur, Balance, Technik a kreativ Ëmsetzung bewäert. D’lëtzebuergesch-ungaresch Gewënnerin Henrietta Orosz war scho bei iwwer 100 Concourse selwer als Jurymember am Asaz an huet deemno och vill Erfarung an dës Competitioun matbruecht.