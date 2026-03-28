Op Düsseldorfer "BEAUTY"-FoireLëtzebuergerin Henrietta Orosz feiert Victoire bei der "LASH Excellence Trophy"

An der Kategorie "Individual Style" huet sech beim Wimper-Concours zu Düsseldorf eng Lëtzebuergerin duerchgesat.
Update: 28.03.2026 15:38
© Messe Düsseldorf/ctillmann
Henrietta Orosz ass den Numm vun der Lëtzebuerger Kosmetikerin, déi an hirer Kategorie déi éischt Plaz erreeche konnt. Insgesamt 38 sougenannt Top-Lash-Artists, also Kosmetiker, déi a Wimperverlängerung spezialiséiert sinn, si beim Concours op der Düsseldorfer Kosmetik-Foire “BEAUTY” ugetrueden.

Vun der internationaler Jury goufe Krittäre wéi Struktur, Balance, Technik a kreativ Ëmsetzung bewäert. D’lëtzebuergesch-ungaresch Gewënnerin Henrietta Orosz war scho bei iwwer 100 Concourse selwer als Jurymember am Asaz an huet deemno och vill Erfarung an dës Competitioun matbruecht.

