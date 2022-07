De beschte Restaurant op der Welt ass de Fachleit no an der dänescher Haaptstad Kopenhagen.

Zanter 20 Joer ginn all Joer déi beschten 100 Restaurante vun 1.000 Fachleit gekréint.

Den dräi Stären-Restaurant "Geranium", dee vum Kach Rasmus Kofoed gefouert gëtt, konnt d'Jury op ganzer Linn iwwerzeegen an de renomméierte Präis fir de beschte Restaurant vun der Welt op der Präisiwwerreechung zu London ofraumen. Op der zweeter Plaz ass de Restaurant "Central" aus der Stad Lima am Peru. D'Bronzemedail geet iwwerdeems un de Restaurant "Disfrutar", deen an der katalanescher Stad Barcelona situéiert ass.

D'Gourmeten aus dem Grand-Duché mussen iwwerdeems an eent vun onsen Nopeschlänner reesen, sollte se an de kulinaresche Genoss vun engem vun de beschte Restauranten op der Welt komme wëllen. Esou sinn z.B. zwee Restauranten aus Däitschland an den Top 50. Dës wieren den "Nobelhart & Schmutzig" op Plaz 17 souwéi den "Restaurant Tim Raue" op der 26. Plaz, déi allebéid zu Berlin situéiert sinn.

Fir Leit, déi et éischter an d'Belsch zitt, ass villäicht den "The Jane" an der belscher Hafestad Antwerpen déi richteg Adress. De Restaurant vum Nick Bril ass op der 23. Plaz gelant.

Mä och Frankräich ass staark an dëser Lëscht vertrueden, besonnesch Paräis. Souwuel op Plaz 22 ("Septime"), 28 ("Le Clarence"), wéi och op der 31. Plaz ("Arpège") befanne sech Restauranten aus dem Hexagon.

Déi komplett Lëscht mat den 100 beschte Restauranten

Et bleift ofzewaarden, wéini e lëtzebuergesche Restaurant fir d'éischte Kéier op dëser Lescht opdauche wäert. An deene leschte Jore konnt sech kee lëtzebuergesche Restaurateur op dës Lëscht mauseren.