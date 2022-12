Kee Land hat um Enn méi Käch mat Medaile ronderëm den Hals wéi d'Schwäiz, ma och d'Lëtzebuerger konnte sech eng Bronze-Medail sécheren.

D'Expogast ass eriwwer an d'Gewënner sti fest. De Culinary World Cup, deen op der Foire organiséiert gëtt, ass ëmmerhin deen zweetwichtegsten internationale Kachconcours op der Welt. An deen huet d'Schwäizer Kach-Nationalekipp elo gewonnen. Ma iwwerhaapt sinn d'Schwäizer déi grouss Gewënner vum Concours.

Kee Land hat um Enn méi Käch mat Medaile ronderëm den Hals wéi d'Schwäiz. Si sinn net nëmme mat hirer Nationalekipp Weltmeeschter ginn, ma och an der Kategorie Junior vun den Nowuess-Käch a mat hire Regionalekippen huet d'Schwäiz beim Culinary World Cup 2022 ofgeraumt.

Op déi zweete Plaz kënnt den Titelverdeedeger Schweden, a Bronze geet un d'Norweger. Chef vum internationale Jury ass de Lëtzebuerger Kach Carlo Sauber. All d'Ekippen, déi hei matgemaach hunn, kachen op esou engem héijen Niveau, datt et um Enn op kleng Nuancen ukënnt.

Fënnef Deeg laang hunn déi beschten Ekippe vun allen Kontinenter an der Luxexpo gekacht. Jorelaang gëtt trainéiert, eenzel Nationalekippen hunn Budgeten a Milliounenhéicht, an eege Supporter-Gruppen, déi op d'Concourse matreesen. Fir Lëtzebuerg ass et Chance, datt dës Weltmeeschterschaft all véier Joer op der Expogast ausgedroe gëtt.

Elo ass véier Joer Paus. Déi nächst Expogast mat der kulinarescher Weltmeeschterschaft ass dann 2026 nees zu Lëtzebuerg.

