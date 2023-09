D'Asbl Wonsch-Ambulanz erfëlle Patienten hire leschte Wonsch.

Et si meeschtens Klengegkeeten, déi Onsereen net méi appreciéiere kann, déi hinnen déi gréisste Freed maachen.

Esou ass et och fir de Jules. Mat 82 Joer ass hien net méi gutt op de Been an huet sech aus Traditioun e gebakene Fësch op der Fouer gewënscht. Mir ware mat der Kamera mat dobäi.