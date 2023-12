Reegelméisseg Beweegung ass gesond. Bei der Fro, wéi ee Sport am effektiivsten ass, fir de Bluttdrock erofzesetzen, erliewe Fuerscher eng Iwwerraschung.

Vill Betraffener wëssen net, dass si ze héije Bluttdrock hunn, sinn awer e méi grousse Risiko ausgesat, fir en Häerzinfarkt oder en Hiereschlag ze maachen. Dobäi wësse mer et alleguer: Reegelméisseg, sportlech Aktivitéite kënnen de Bluttdrock spierbar erofsetzen an de Risiko fir Häerz-Kreeslaf-Erkrankunge reduzéieren.

Fuerscher vum British Journal of Sports Medicine wollten et méi genee wëssen an hunn d'Wierkung vu verschiddenen Trainingsprogrammer an dësem Kader analyséiert. Hir Resultater setze sech aus 270 Etüde mat bal 16.000 Participanten zesummen.

Ënnersicht goufen d'Effekter vun Ausdauersport, wéi Lafen oder Vëlofueren, Kraaftsport, High Intensity Intervall Training (HIIT) a sougenannten isometreschen Übungen. Bei dësen Übunge ginn d'Muskelen ouni Beweegung ugespaant a ginn deemno weder verkierzt, nach gestreckt.

Effektiv konnten d'Fuerscher e signifikanten Ënnerscheed bei allen Aktivitéite feststellen, wann een dann och op d'mannst zwee Mol d'Woch trainéiert. Iwwerraschend war allerdéngs, dass déi isometresch Übunge mat Ofstand am effektiivste sinn. Tatsächlech konnten dës de Bluttdrock ronn duebel esou vill erofdrécken, wéi besonnesch ustrengend HIIT-Übungen.

Eng aner Belaaschtung fir de Kierper

Eng méiglech Erklärung dofir liwwert den Jamie O'Driscoll vun der Canterbury Christ Church University a Groussbritannien. Isometresch Übunge wieren nämlech eng ganz aner Belaaschtung fir de Kierper, wéi Ausdauertraining. "Si erhéijen d'Spannung an de Muskelen, wann ee se zwou Minutte laang hält a verursaachen dann nees en abrupte Bluttfloss, wann een d'Muskelen erëm entspaant", erkläert de Sportwëssenschaftler.

Typesch Beispiller fir esou isometresch Übunge si Planks a Wall Sits. Nieft dem Sport spillt awer natierlech och d'Ernärung eng wichteg Roll. Hei gëllt et, d'Iessen net ze vill ze salzen an net ze vill Alkohol ze consomméieren. Och Zigaretten a Stress wierke sech negativ op de Bluttdrock aus.

Brittesch Fuerscher fuerderen, dass dës Erkenntnisser an Zukunft en Afloss op d'Preventioun vun héijem Bluttdrock sollen hunn. Aktuell recommandéiert de Gesondheetsdéngscht NHS nämlech virun allem Ausdauersport.