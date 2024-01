Feier, Waasser, falsch Lagerung - wie séchergoe wëll, datt wichteg Géigestänn net dem Zant vun der Zäit ënnerleien, dee sollt op e puer Saachen oppassen.

D'Feier an der Gemeng Jonglënster d'lescht Woch huet gewisen, wéi séier Dokumenter fir ëmmer verschwanne kënnen, wa se Affer vun engem Feier oder aneren Elementer ginn. De Buergermeeschter Ben Ries konnt e Méindeg awer deels Entwarnung ginn. De Verloscht an den Archiven ass net esou grouss, wéi ufanks geduecht.

Eng Rei Leit hu sech nom Feier bestëmmt Gedanke gemaach: Wéi kann ech mäi Privatarchiv am beschte schützen?

Go digital

Wie seng Archiven dauerhaft wëll schützen an erhalen, sollt Zäit an d'Digitaliséierung vun den Akten investéieren. Wat bei Gemengenarchive virun allem offiziell Dokumenter sinn, si bei Privatpersoune villäicht perséinlech Fotoen oder aner wichteg Familljendokumenter.

Wien dës Familljebiller an héijer Opléisung fir d'Nowelt erhale wëll, huet verschidde Méiglechkeeten. Et kann een d'Biller zum Beispill selwer scannen, am beschte mat engem spezielle Foto-Scanner. Wien net d'Zäit oder de richtegen Equipement huet, Honnerte Fotoe selwer ze digitaliséieren, kann dës Aufgab och un ee Foto- oder Printshop outsourcen.

Wann een d'Fotoen an Dokumenter bis digitaliséiert huet, gëllt et, ze diversifizéieren, ganz nom Motto: Zwee extern Harddiske si besser wéi een.

Zousätzlech Sécherheet bréngt d'Eropluede vun den Dokumenter an eng Cloud. Deen Ament si se net just virun externen Aflëss, wéi notamment Feier, Waasser oder engem Abroch sécher, ma et kann een den Accès dann och nach mat Familljememberen deelen, esou datt och si vun iwwerall an der Welt Accès drop hunn. Beim Digitaliséiere gëllt och d'Devise: déi Zäit, déi ee beim Setup investéiert, spuert een duerno. Mat de richtege Stéchwierder, Nimm an Datume kann een de Biller zousätzlech Informatioune ginn, déi d'Sich méi spéit och méi einfach maachen.

Wat maache mat méi grousse Géigestänn?

Et ginn awer och Saachen, déi loosse sech net digitaliséieren. Vun der Bom hire Bijouen, bis zu Urgrousspapp senger Täschenauer: Wien déi Wäertgéigestänn net an engem Ofschlossfach an enger Bank ënnerbrénge wëll, dee kann zum Beispill an ee Coffre-fort doheem investéieren. Dës gëtt et a verschiddene Gréissten, verschiddene Präisklassen a verschiddene Sécherheetsstufen. Ofgesinn dovunner, datt si et Abriecher méi schwéier maachen, kënne si Wäertgéigestänn awer och viru Feier a Waasser schützen.

Verschidde Raim am Haus sinn dann awer och besser viru Schied duerch d'Elementer geschützt, wéi anerer. Wichteg Dokumenter an al Fotoen an engem naass-kale Keller ze verstauen, ass zum Beispill net déi beschten Iddi, virun allem, wann et an der Géigend vum Haus och emol méi dacks zu Iwwerschwemmunge komme kann.

De meeschtens méi waarmen an dréchene Späicher kann do schonn no der besserer Léisung ausgesinn. Ma och do sinn d'Géigestänn net onbedéngt ideal gelagert. Déi grouss Temperaturschwankungen an net isoléierte Späichere verzéie mat der Zäit Holz a loosse Plastik brécheg ginn. An däischtere Raim mat stabillen Temperaturen si souwuel Dokumenter, wéi och Biller an aner méi grouss Géigestänn besser opgehuewen. Ma och fir verschidden Zorte Feier ass de Späicher besonnesch ufälleg - vum Blëtz, iwwert de Kamäibrand bis zum alen Eletreschkabel, dee vun engem Marder ugeknabbert gouf.