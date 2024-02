No just ronn 24 Stonnen a Groussbritannien ass de Prënz Harry nees um Wee zeréck an d'USA.

Fotoen a brittesche Medien hunn den Harry e Mëttwoch am Nomëtteg um Fluchhafen Heathrow zu London gewisen. Brittesch Medie melle weider, de Prënz Harry hätt d'Nuecht an engem Luxus-Hotel verbruecht an net an engem vun de kinnekleche Residenzen. Dem Prënz säi Besuch bei sengem kriibskranke Papp, dee seng Diagnos dës Woch ëffentlech gemaach hat, soll manner wéi 45 Minutte gedauert hunn.

Zu engem Treffen tëscht dem Prënz William an dem Prënz Harry soll et och net komm sinn. De Prënz William iwwerhëlt no der Diagnos vu sengem Papp eng Rei ëffentlech Optrëtter, séi sos de Kinnek gemaach hätt. E Mëttwoch de Moien huet hie Leit am Fräiwëllegendéngscht Auszeechnungen am Schlass Windsor iwwerreecht.

Eng Rei Leit hate sech vum Prënz Harry sengem Besuch a Groussbritannien erhofft, datt d'Krankheet vum Kinnek Charles d'Famill nees méi no brénge kéint. No engem Zerwierfnës mam Rescht vu senger Famill am Joer 2020 hate sech de Prënz Harry a seng Fra Meghan vun hire royale Flichten zeréckgezunn. Si liewe mat hiren zwee Kanner a Kalifornien. An enger Netflix-Serie an an enger Autobiografie hat de Prënz Harry schwéier Virwërf géint seng Famill erhuewen.