Lescht Preparatioune virum 79. Bazar vun der Croix-Rouge
De ganze Weekend iwwer kritt ee vun 10 bis Owes 18 Auer am Zelt vum roude Kräiz Konschtwierker, Designerartikelen wéi och Secondhand-Artikelen ugebueden.
D‘Entrée ass gratis an de kompletten Erléis gëtt a Projete vun der Croix-Rouge, déi Kanner a Familljen an Nout hei zu Lëtzebuerg an och international ënnerstëtzen, investéiert. De Chris Meisch war de Benevolle bei de leschte Preparatiounen iwwer d‘Schëller kucken.
Et ass dee gréisste Bazar am Land, wou sech och dëst Joer wärend zwee Deeg vill Benevoller an den Déngscht vun der gudder Saach stellen. E schlecht Gewësse brauch ee beim Shoppen net ze hunn. D‘Suen, déi een ausgëtt, si fir de gudden Zweck. Den Erléis gëtt benotzt, fir Projeten ze ënnerstëtzen, déi benodeelegt Kanner a Jugendlecher zu Lëtzebuerg an op der ganzer Welt zegutt kommen, esou d‘Anne Reuland-Krombach, Presidentin vun der Stater Sektioun vum Roude Kräiz.
"Kanner a Jugendlecher, och zu Lëtzebuerg sinn à risque vun Aarmut, an et ass eppes, wat d‘Croix-Rouge um Terrain gesäit a wou mir als Organisateure fannen, dass et ganz wichteg ass, dass déi Kanner a Jugendlecher gehollef kréien. Dat heescht, all d‘Fonge ginn u Projeten, déi fir d‘Kanner a Jugendlecher sinn."
Nieft villen héichwäertegen Artikele sinn och e puer Second-Hand-Stänn vertrueden, wou gutt erhale Kleeder an Objeten eng Chance op en zweet Liewe kréien. Well den Undrang zejoert esou grouss war, an eng deier Posche geklaut gouf, ass dëst Joer Security op der Plaz.
Verschidde professionell a fräiwëlleg Equippe vum Roude Kräiz, déi um Bazar schaffen, wäerten de Visiteuren d‘Méiglechkeet ginn, en Abléck an hir Aarbecht ze ginn. Dorënner och d‘Jil Scolati vum Jugendroutkräiz.
"Haut si mir hei um Bazar fir Donen ze sammelen, fir eng ganz speziell Aktioun, se heescht „E Cadeau fir all Kand“. Mir sichen am Fong Donen fir Kanner aus Familljen, déi hinnen dëst Joer an der Chrëschtzäit kee Cadeau kënne maachen. Dat heescht, mir sichen d‘Donen, si konnte sech ee Cadeau eraussichen an engem Katalog a wa mir dann alleguer d‘Donen agesammelt hunn, da wäerte mir d‘Cadeauen apaken a bei si ausféieren."
D‘Carlotta Hoss schafft schonn hiert halleft Liewen als Benevole bei der Croix-Rouge. Si ass positiv iwwerrascht doriwwer, wei vill Kanner fréier Beneficiairë waren, a méi spéit selwer als Benevole beim Roude Kräiz schaffen. Um Bazar engagéiert ze sinn, ass fir si eng Familljentraditioun.
"Mir sinn eis an der Famill bewosst, wéi wichteg hei d‘Aarbecht ass. Dofir ass am Fong quasi all Familljemember hei engagéiert. Ech hunn hält als Teenager ugefaangen bei de Colonies de vacances, an do de Misère gesinn. Hei gesinn ech, dass een awer kann ee klengen Deel bäidroen."
Um Samschdeg ass de ganzen Nomëtteg ee Live-Jazzconcert an e Sonndeg kënnt de Kleesche vu Moies 11 bis 15 Auer laanscht. De ganze Weekend laang ginn och verschidden Atelieren, Workshops a kleng Spillecker fir d‘Kanner um Glacis organiséiert.