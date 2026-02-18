Op d'Medail ofgesinn?Hond leeft bei Olympesche Wanterspiller op d'Pist

En Hond hat et e Mëttwoch op eng éischter onwarscheinlech olympesch Medail ofgesinn, wéi hie sech beim fräie Sprint vum Ekippe-Laanglaf vun de Frae bei de Mailand-Cortina-Spiller ënnert d’Athletinne gemëscht huet. Den Hond ass op d’Pist zu Tesero gerannt an ass – och ouni Schi – couragéiert der Griichin Konstantina Charalampidou an der Kroatin Tena Hadzic nogelaf.
Den Hond ass zwar iwwer d’Arrivée gelaf, eng Medail sollt et awer net ginn, well d’Sécherheetspersonal hien zimmlech séier afänke konnt.