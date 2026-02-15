RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kostüm un, Alldag ausEng faarweg Rees duerch d’Welt vun de Fueskostümer

Michèle Schons
Fuesent - dat ass déi Zäit am Joer, wou aus dem Noper e Rockstar gëtt, d’Kolleegin op eemol als Fee duerch d’Büro schwieft, an op der Strooss Cowboys nieft Astronauten danzen.
Update: 15.02.2026 12:20
Karneval
© deiters.de

15/02/2026 Eng faarweg Rees duerch d’Welt vun de Fueskostümer

Fueskostümer si vill méi wéi just Stoff a Schmink. Si sinn eng Invitatioun, fir aus dem Alldag eraus- an an eng aner Roll ze klammen. All Joer ginn et nei Trends. Heiansdo si se inspiréiert vu Filmer oder Serien, heiansdo vun de soziale Medien. An heiansdo entsteet e klengen Hype, wéi dëst Joer d’„Karnevalsmaus“ - eng einfach, séiss a kreativ Iddi, déi sech séier verbreet huet. D’Lia Jajanidze, Filialleiterin vum Deiters zu Tréier:

“Die Karnevalsmaus kommt durch dieses Lied, wo die Mädels das Kostüm dazu kreiert haben, meistens mit einem schönen Röckchen, Mäuseohren und das kann man eigentlich gestalten wie man will.

Mee nieft esou Trends bleiwe Klassiker ëmmer beléift: Polizist, Hex, Clown oder Superheld. A genee dat gesäit een och an de grousse Kostümsbutteker. Deiters ass eng Institutioun an deem Beräich. De Familljebetrib gouf 1921 vum Joseph Deiters gegrënnt, deemools nach fir Forrain’en, mat kënschtleche Blummen a Präisser fir Kirmessen. Haut ass Deiters déi gréisst Chaîne fir Karneval a Kostümer an Däitschland, mat risege Filialen, virun allem am Rheinland.

“Das ist entstanden durch den Herrn Geiss, der Inhaber. Die erste Filiale war natürlich in Köln, der Hochburg vom Karneval. Dann hat er das ausgebreitet auf Berlin, wir haben mittlerweile im Osten auch - Leipzig, Dresden - Filialen, in Hamburg haben wir eine Filiale. Das ist deutsche Geschichte, dazu gehört Karneval und so hat er das immer weiter aufgebaut.”

An an esou Butteker gëtt séier kloer: Fuesent ass e Geschäft a virun allem e Gefill. Vu fäerdege Komplettkostümer bis zu eenzele Accessoiren, déi ee säin Outfit personaliséieren, ass alles dobäi. D’Leit sichen net just e Kostüm - si sichen eng Iddi. An dat d’ganzt Joer iwwer.

“Wir fangen natürlich mit dem Oktoberfest an, mit Lederhose, mit Dirndl, wir haben alles im Angebot. Dann geht es rüber zu Halloween, was auch mittlerweile sehr stark in Deutschland gefeiert wird. Mit Halloween sind wir dann auch schon beim 11.11, das ist der Karnevalsanfang, da haben wir bis zum Schluss am Aschermittwoch sehr viel zu tun. Dann kommen natürlich auch St. Patrick’s Day, Geburtstage, Abi-Feier, im Sommer gibt’s Hawaii-Partys, Krimidinner gibt es auch sehr viel, also ja alles.

Fuesend erlaabt eis, fir e puer Deeg anescht ze sinn. Méi faarweg. Méi verréckt. Méi fräi. An egal ob Dir dëst Joer als Trendfigur, als Klassiker oder ganz spontan verkleet sidd: Wichteg ass, datt Dir Iech wuel fillt. Well de beschte Kostüm ass ëmmer nach deen, deen ee mat engem Laachen dréit.

© miSchons
© miSchons
© miSchons

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
10
Wiederprevisioun fir e Sonndeg
"3 bis 4 Stonne" kräftege Schnéi erwaart - Bis zu 7 Zentimeter kéinte leie bleiwen
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Bal esou grouss ewéi déi an der Notre Dame
Zu Clierf gëtt d'Uergel fir d'Cathédrale américaine de Paris gebaut
Video
Fotoen
Münchener Sécherheetskonferenz
Yuriko Backes a Xavier Bettel betoune Wichtegkeet vu staarkem Europa
Audio
Fotoen
22
Weider News
Éischt Andréck vun der Plaz
Déi 58. Editioun vun der Dikrecher Kavalkad ass lancéiert
Video
Fotoen
"NaRosy" Charity
Upcycling fir de gudden Zweck: D'Nadine Robert an hir Moud mat Geschicht
Video
3
Chineesescht Neit Joer zu Lëtzebuerg
Wéi feiert déi chineesesch Communautéit hei am Land?
Video
Fotoen
2
Symbolesch de Pouvoir iwwerholl
Fuesgecke besetzen d'Gemeng zu Tréier - Prënzeproklamatioun um Hauptmarkt
Fotoen
Goldener Spatz
Gréissten däitsche Mediefestival fir Kanner
De "Goldener Spatz" sicht och Kanner aus Lëtzebuerg
Audio
Fro den Affekot
Ryanair vu belschem Geriicht verklot
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.