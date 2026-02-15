RTL TodayRTL Today
Zanter 1978 organiséieren "D'Eselen aus der Sauerstad Dikrich" déi bekannt Kavalkad an der Brauereisstad.
Update: 15.02.2026 16:01
© Ketty a Rom Hankes
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Mam Ëmzuch zu Dikrech fänkt haut d’Saison vun de Kavalkaden zu Lëtzebuerg un. Et ass fir déi 58. Kéier, dass an der Ieselsstad eng Kavalkad organiséiert gëtt. Op enger Längt vun zwee Kilometer passéieren 52 Gruppen: Ze Fouss oder mat engem dekoréierte Won. Eng 1.800 Leit huelen um Cortège deel. Wärend dem Ëmzuch wäerten eng fënnef Tonne Séissegkeete verdeelt ginn.

Dikrecher Kavalkad kuerz virum Depart (15.2.26)

40.000 Fuesgecke waren zejoert op Dikrech komm, fir sech den Ëmzuch net entgoen ze loossen. Dëst Joer fänkt de Cortège eng hallef Stonnen éischter un, also schonn um 14 Auer All weider Ännerungen an de ganze Planning vun der Kavalkad fannt Dir hei.

58. Editioun vun der Dikrecher Kavalkad
53. Ween zéien e Sonndeg duerch d’Stroosse vun Dikrech.

Am Joer 1870 gouf eng éischte Kéier eng Kavalkad zu Dikrech organiséiert. Am Februar 1978 gouf den Organisatiounscomité “D’Eselen aus der Sauerstad Dikrich” an d’Liewe geruff. Si sinn och nach haut fir d’Organisatioun vun der Kavalkad responsabel.

Dikrecher Kavalkad - Preparatioune lafen op Héichtouren (5.2.26)

5 Tonne Séissegkeete sinn et eleng fir op de Won vum E.S.D.
