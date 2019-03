Domat soll elo Schluss sinn. Fir do dergéint virzegoen, huet d'Stad un der Seine d'Initiativ #RuesSansMegots gestart. Et wëll een einfach méi propper ginn.

An der franséischer Haaptstad landen all Dag eng 10 Milliounen Zigarettestëmp um Buedem. Op ee Joer gekuckt mécht dat 350 Tonnen Dreck aus, deen evakuéiert muss ginn. An dat géif och "un coût très important pour la Ville de Paris" ausmaachen.

À #Paris, 10 millions de mégots sont ramassés chaque jour. Pour lutter contre cette pollution, nous allons créer des #RuesSansMegots : elles seront choisies par les Maires d’arrondissement, sur la base du volontariat des habitants. https://t.co/zGFr3AIqBn — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 3, 2019

Fir géint dee "Phenomen" virzegoen, gouf elo d'Initiativ #RuesSansMégots an d'Liewe geruff. Ausgewielt sollen dës Stroosse ginn duerch d'Buergermeeschteren aus den Arrondissementer an dat op fräiwëlleger Basis vun den Awunner.

350 tonnes : c'est le nombre de mégots ramassés chaque année dans la capitale ! Pour lutter contre ce phénomène, nous créons des "#RuesSansMégots." Explications



👉 https://t.co/7upmS0avjK pic.twitter.com/RWqMXaCDwY — Paris (@Paris) March 2, 2019

An de "Rues sans mégots" sollen elo pädagogesch Projete vun de Servicer vun der Stad Paräis ulafen - déi riichte sech u Riverainen, Geschäftsleit, Schüler a Bürosleit: "Ils seront invités à participer à l'action en formulant des propositions pour éviter que les mégots ne se retrouvent dans leur rue."

#RuesSansMegots C'est notre responsabilité, en tant que https://t.co/dYbb75qxvv.s et en tant que consommateurs pour la propreté de notre ville autant que pour l'écologie. Les gestes sont simples : Il y a des poubelles, il faut les utiliser. Tout le monde peut le faire ! pic.twitter.com/vWuhmX3LH9 — Ceryx - Cervyx (@CeryxFr) March 4, 2019

D'Stad begleet dës Proposen, andeems se "Äschebechere fir d'Täsch" ausdeelt. Ausserdeem soll virum Tubak gewarnt ginn an et sinn Dispositiver geplangt, déi een dovun ofhale sollen, den Zigarettestomp einfach op d'Strooss ze puchen.

Initiativen och schonn zu Lëtzebuerg

Paräis steet awer net eleng mat deem Problem do. Bei de Public-Viewinge vun der leschter Futtballweltmeeschterschaft waren an der Stad zum Beispill och Äschebecheren opgestallt ginn, déi d'Leit incitéiere sollten, se ze benotzen ...

... andeems se duerch d'Benotzen zum Beispill en Tipp ofgi konnten.