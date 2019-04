Eng intelligent Industrie: dat ass d’Thema vu mat där gréisster Foire op der Welt, der Hannover Messe.

Weltwäit Acteuren aus der Industrie presentéieren do hir innovativ Produiten, anerer probéieren, nei Méiglechkeeten ze fannen, fir mam Tempo vun der Digitaliséierung matzehalen. Och Lëtzebuerg huet e grousse Pavillon op der Foire zu Hannover, dat ënnert der Leedung vun der Chambre de Commerce. Ma et ass net fir d’éischt, dass Lëtzebuerg op der Hannover Messe ass. Den Direkter fir international Relatioune vun der Chambre de Commerce Jeannot Erpelding huet um Mikro vum Pierre Jans betount, dass dëst schonns eng ganz laang Traditioun ass. Schonns zanter Joerzéngte wier Lëtzebuerg schonns do präsent, dat mat engem "Pavillon national", awer mat verschiddenen Entreprisen, déi hiren eegene Pavillon do hunn.

AUDIO: De Jeannot Erpelding um Mikro vum Pierre Jans (1)

Och de Lëtzebuerger Industrie-Secteur misst sech also gutt op d'Zukunft preparéieren. Eng Zukunft, an där ëmmer méi kënschtlech Intelligenz an der Produktioun zum Asaz kommen wäert, fir Aarbechtsschrëtter méi einfach an effizient ze maachen. An d’Konkurrenz aus dem Ausland wär grouss, d’USA a China si weltwäit déi Éischt, wat innovativ Industrie ugeet. D’Präsenz vun der Chambre de Commerce zu Hannover wär wichteg, betount de Jeannot Erpelding. Et wier wichteg aus verschiddene Grënn, dat fir sech als Lëtzebuerg ze positionéieren. Fir ze weisen, dass Lëtzebuerg net nëmmen eng laang industriell Traditioun huet, mä och, fir ze weisen, dass een déi och weiderentwéckelt. Op där aner Säit wier et och fir Entreprisë wichteg, wat aktuell d'Trends an Positioune vun de Konkurrente sinn a wéi d'Entwécklung vum Marché wier.

AUDIO: De Jeannot Erpelding um Mikro vum Pierre Jans (2)

Allerdéngs wär Lëtzebuerg bei anere Länner um Radar, als Natioun, wou de Courage do wär, fir nei Weeër ze goen.