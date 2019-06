D'Schlass zu Schengen geet op eng Waasserbuerg aus dem 13. Joerhonnert zeréck. Erhalen ass haut awer nëmmen nach ee vun de véier Tierm.

D'Schengener Schlass gouf fir d'éischte Kéier 1350 schrëftlech ernimmt. Nodeems de Proprietär e puer Mol gewiesselt hat, ass et 1793 an de Besëtz vum Industrielle Jean-Nicolas Zollamt iwwergaangen.

Hien huet dee gréissten Deel vum Schlass ofrappe gelooss an 1812 dat haitegt Gebai gebaut, wat éischter als Härenhaus bezeechent ka ginn. Erhalen ass nach ee vun de véier Tierm vun der fréierer Waasserbuerg, dëse gouf dann och 1968 an d'Lëscht vun de klasséierte Monumenter opgeholl.

1939 huet d'Kongregatioun Soeurs Sainte Elisabeth d'Schlass iwwerholl an als Vakanzenzentrum respektiv fir Konferenze genotzt. Tëscht 2010 an 2014 war en Hotel am Gebai. Duerno stoung et eidel. E Lëtzebuerger Geschäftsmann huet dunn am Joer 2016 fir 11 Milliounen Euro d'Schlass mat senge 5.000 Quadratmeter an dem 1,3 ha groussen Terrain kaaft.

Am Schlass gouf 1985 och de Schengener Accord ënnerschriwwen. Dee bekanntste Gaascht war de franséische Schrëftsteller Victor Hugo.

Den Domingos Oliveira huet sech fir déi méi "verstoppte Plazen", respektiv déi al Gebaier interesséiert, déi nach vu fréier erhale bliwwe sinn.

Iwwer dës Serie

An dëser Serie bréngt RTL Iech Impressioune vu bekannte Plazen, déi et geschwënn net méi gëtt, well si ofgerappt ginn oder soss "verstoppt" sinn.

1) Den Ufank hat den Agrozenter Miersch gemaach.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (1): Agrozenter Miersch (9.3.19)

2) An der Nummer 2 goung et ëm de fréieren Zoo zu Senneng.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (2): Zoo zu Senneng (16.3.19)

3) An der 3. Editioun goung et ëm déi fréier Schwämm bei der Gantebeensmillen zu Hesper.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (3): Gantebeensmillen (23.3.19)

4) An der 4. Fotoreportage goung et ëm d'Geeschterstad am Syrdall!

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (4): Cité Syrdall (30.3.19)

5) Déi 5. Fotogalerie dréit sech ronderëm den Zoustand vum Ariston zu Esch.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (5): Ciné Ariston (6.4.19)

6) Déi 6. Galerie war den "Aldringer", iert en ofgerappt gouf.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (6): Aldringer / Centre Hamilius (13.4.19)

7) Am 7. Deel vun der Serie goung et ëm de Policemusée um Verluerekascht.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (7): Police-Musée (20.4.2019)

8) Am Deel 8 vun der Serie goung et ëm e Kierfecht fir al Pompjeeween.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (8): Kierfecht fir Pompjees-Gefierer (27.4.19)

9) Am 9. Deel vun der Serie goung et ëm d'Rout Lëns.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (9): Rout Lëns (11.5.19)

10) Am 10. Deel vun der Serie goung et ëm dat fréiert Arcelor-Wierk Esch/Schëffleng.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (10): ArcelorMittal-Wierk Esch/Schëffleng (18.5.2019)

11) Am 11. Deel vun der Serie goung et ëm d'Biertrenger Schlass.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (11): Schlass Biertreng (24.5.2019)

12) Am 12. Deel vun der Serie goung et ëm d'Deisermillen.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (12): Deisermillen (1.6.19)

13) Am 13. Deel vun der Serie gouf et een Abléck an déi al Brauerei zu Dikrech.