ERA steet fir Esch, Russange, Audun an deen Numm passt: D'Schwämm läit op der franséisch-lëtzebuergescher Grenz. 1995 huet si hir Dieren zougemaach.

1925 war d'Iddi opkomm, eng oppe Schwämm zu Esch ze bauen. De Projet gouf dunn ënnert dem Numm ERA realiséiert, den Akronym setzt sech aus den Ufanksbuschtawe vun den 3 bedeelegte Gemengen Esch, Russange an Audun zesummen. Et kann een also vun engem franséisch-lëtzebuergesche Projet op der franséisch-lëtzebuergescher Grenz schwätzen.

Realiséiert gouf deen an der Rue d'Audun an d'ERA gouf no an no zu engem richtege Parc de loisirs am Süden - allerdéngs just an de Summerméint natierlech.

© Domingos Oliveira

D'Schwämm gouf am Laf vun de Joren e puer Mol vergréissert a moderniséiert a war laang Synonym fir Waasserspaass ... bis si 1995 hir Dieren definitiv zougemaach huet. No engem neie Commodo/Incommodo-Gesetz war d'Piscine op eemol net méi konform, neie Investitioune wieren néideg gewiescht, dorop konnte sech d'Gemengen awer net verstännegen, esou datt et op eemol eriwwer war mat der Openair-Piscine an deem extravagante Vestiaire, well do huet ee seng Kleeder net an e Schaf gespaart, ma Richtung Plafong gezunn, wéi d'Minieren dat maachen - an der "Salle des pendus".

Haut, e Véierelsjoerhonnert no der Fermeture, ass d'Natur am Gaangen, sech d'Piscine zeréckzëeruerweren - an och Graffiti-Kënschtler hu sech hirer ewell ugeholl, esou datt si en dankbare Sujet fir Urbex-Aficionadoen ass ... also fir "Urban Exploration", och wann de Site am Grénge läit.

© Domingos Oliveira

Den Domingos Oliveira huet sech fir seng Serie "verstoppte Plazen" op Spuresich op där mythescher Plaz, déi op franséischem Territoire läit, gemaach - um Buedem an och aus der Loft ...

Iwwer dës Serie

An dëser Serie bréngt RTL Iech Impressioune vu bekannte Plazen, déi et geschwënn net méi gëtt, well si ofgerappt ginn oder soss "verstoppt" sinn.

