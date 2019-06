1871 gouf se als éischt Industrie zu Dikrech gegrënnt. An de Jore duerno gouf vill verännert, ma 3 Gebaier si bis haut erhale bliwwen.

Mam Projet "Dräieck Dikrech" huet och déi al Brauerei zu Dikrech neit Liewen agehaucht kritt. Am Mee 2002 gouf de Projet mat engem Käschtepunkt vu 25 Milliounen Euro virgestallt, déi AB Inbev, de Proprietär vun der Mark Diekirch, investéiert huet.

RTL NEWS: Nei Brauerei ageweit, Käschtepunkt 25 Milliounen Euro

Um Site gouf bis 2018 sou gutt wéi alles ofgerappt an erneiert, just d'Zockerfabrick, den Tuerm an och déi al Grott sinn, am Accord mat Sites et monuments, erhalen bliwwen.

RTL NEWS: Dikrecher Brauerei - Denkmalschutz vun 3 Gebaier

Déi nei Brauerei, déi nëmmen nach e Brochdeel vun der Fläch vun där aler brauch, steet elo do, wou fréier d'Fläschen agefëllt goufen. Deen Deel vun der Brauerei gouf scho virun e puer Joer an d'Belsch verlagert. Deemno gëtt den Dikrecher Béier zwar zu Lëtzebuerg produzéiert, an d'Fläsche kënnt en awer an der Belsch.

Den Domingos Oliveira huet sech fir déi méi "verstoppte Plazen", respektiv déi al Gebaier interesséiert, déi nach vu fréier erhale bliwwe sinn.

Iwwer dës Serie

An dëser Serie bréngt RTL Iech Impressioune vu bekannte Plazen, déi et geschwënn net méi gëtt, well si ofgerappt ginn oder soss "verstoppt" sinn.

