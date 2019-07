Den Ausbau vun der Veranda, déi an enger Gréngzone leie kéint, hat zu engem laange juristesche Sträit gefouert.

Et war zum Sträit tëscht dem Restaurateur an dem Ëmweltministère komm, well e Wantergaart, deen un de Café Waldhaff ugebaut gouf, eventuell an enger Gréngzon kéint leien. D'Veranda war iwwregens ouni Autorisatioun gebaut ginn, fir eng Terrasse gouf et eng Geneemegung vun der Gemeng.

© Domingos Oliveira

Wéinst dësem Ausbau gouf de Restaurateur op d'Geriicht geholl an krut do op den dräi Instanzen Onrecht. Och, wann net bewise konnt ginn, datt den Ubau an enger Gréngzon läit, krut esouwuel de Restaurateur wéi och d'Sàrl eng Geldstrof vun all Kéiers 10.000, dat am Juli 2017. Weder an Appell nach op der Cour de Cassation gouf en anert uerteel geholl, respektiv d'Uerteel kasséiert.

© Domingos Oliveira

Am Januar 2019 gouf du mam Ofrappe vum Wantergaart ugefaangen. De Café Waldhaff huet dann och vun deem Zäitpunkt u seng Diere fir d'Clienten net méi opgemaach.

Den Domingos Oliveira huet sech fir seng Serie "verstoppte Plazen" op Spuresich gemaach.

Iwwer dës Serie

An dëser Serie bréngt RTL Iech Impressioune vu bekannte Plazen, déi et geschwënn net méi gëtt, well si ofgerappt ginn oder soss "verstoppt" sinn.

1) Den Ufank hat den Agrozenter Miersch gemaach.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (1): Agrozenter Miersch (9.3.19)

2) An der Nummer 2 goung et ëm de fréieren Zoo zu Senneng.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (2): Zoo zu Senneng (16.3.19)

3) An der 3. Editioun goung et ëm déi fréier Schwämm bei der Gantebeensmillen zu Hesper.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (3): Gantebeensmillen (23.3.19)

4) An der 4. Fotoreportage goung et ëm d'Geeschterstad am Syrdall!

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (4): Cité Syrdall (30.3.19)

5) Déi 5. Fotogalerie dréit sech ronderëm den Zoustand vum Ariston zu Esch.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (5): Ciné Ariston (6.4.19)

6) Déi 6. Galerie war den "Aldringer", iert en ofgerappt gouf.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (6): Aldringer / Centre Hamilius (13.4.19)

7) Am 7. Deel vun der Serie goung et ëm de Policemusée um Verluerekascht.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (7): Police-Musée (20.4.2019)

8) Am Deel 8 vun der Serie goung et ëm e Kierfecht fir al Pompjeeween.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (8): Kierfecht fir Pompjees-Gefierer (27.4.19)

9) Am 9. Deel vun der Serie goung et ëm d'Rout Lëns.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (9): Rout Lëns (11.5.19)

10) Am 10. Deel vun der Serie goung et ëm dat fréiert Arcelor-Wierk Esch/Schëffleng.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (10): ArcelorMittal-Wierk Esch/Schëffleng (18.5.2019)

11) Am 11. Deel vun der Serie goung et ëm d'Biertrenger Schlass.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (11): Schlass Biertreng (24.5.2019)

12) Am 12. Deel vun der Serie goung et ëm d'Deisermillen.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (12): Deisermillen (1.6.19)

13) Am 13. Deel vun der Serie gouf et een Abléck an déi al Brauerei zu Dikrech.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (13): Al Brauerei zu Dikrech (8.6.19)

14) De 14. Deel war dem Schlass zu Schengen dediéiert.

RTL-Serie "Verstoppte Plazen" (14): Schengener Schlass (15.6.19)

15) Am 15. Deel goung et ëm déi al ERA-Schwämm bei Esch-Uelzecht.