D'Inneministesch war e Mëttwoch an deem Depot, dee viru Kuerzem an der RTL.lu-Serie iwwer verstoppte Plazen am Grand-Duché virgestallt goufen.

De 27. Abrëll hat den RTL-Fotograf Domingos Oliveira zwou Hale presentéiert, eng zu Colmer-Bierg an eng zu Leideleng, déi vollgeprafft si mat ale Pompjeesgefierer.

Den Artikel mat Fotogalerie war op groussen Interessi gestouss.

RTL-NEWS: Den Artikel aus der Serie iwwer de Kierfecht fir d'Pompjeesgefierer.

E Mëttwoch war sech d'Inneministesch Taina Bofferding e Bild op d'Plaz maachen. No der Visitt vum Depot zu Colmer-Bierg huet si sech fir en "Espace de rencontre" fir all d'Frënn vun de Rettungsdéngschter ausgeschwat.

An der offizieller Matdeelung gëtt d'Ministesch mat de Wierder zitéiert: "La moindre des récompenses pour l'engagement sans relâche de nos pompiers, qui sont au service de nos citoyens, est la création d'un endroit, qui reflète leur histoire et leur courage et qui constituera non seulement un lieu de culture, mais aussi un lieu de rencontre pour tous ceux, sensibilisés au domaine des services de secours et désireux de s'engager."

Am Gespréich: d'Inneministesch Taina Bofferding, de Raymond Brausch vun der Commission nationale du musée des pompiers an de Marc Mamer vun der Fédération nationale des pompiers. / © Inneministère

Offiziellt Schreiwes

Taina Bofferding a visité les halls de stockage des anciens véhicules des pompiers à Colmar-Berg (04.06.2019)

Communiqué par: ministère de l'Intérieur

Le mardi 4 juin 2019, la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding, avec des responsables du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), a visité les halls de stockage des anciens véhicules des pompiers et de divers objets du métier à Colmar-Berg. La ministre a, tout d'abord, tenu à remercier les nombreux bénévoles, qui s'engagent depuis des années pour la conservation d'une partie du patrimoine des Corps de sapeurs-pompiers et de la Protection civile, dont notamment des véhicules et du matériel d'intervention.

Suite à sa visite des lieux et convaincue du besoin que mérite ce précieux patrimoine d'être protégé, et consciente de la nécessité de créer un espace de rencontre pour tous les amis des services de secours, la ministre déclare vouloir travailler avec tous les acteurs du terrain afin de développer un projet en commun, qui soit adéquat et qui répond aux besoins de la mémoire collective. Elle a conclu sa visite en s'exprimant en faveur d'un lieu, dont l'objet sera d'exposer le patrimoine des services de secours: «La moindre des récompenses pour l'engagement sans relâche de nos pompiers, qui sont au service de nos citoyens, est la création d'un endroit, qui reflète leur histoire et leur courage et qui constituera non seulement un lieu de culture, mais aussi un lieu de rencontre pour tous ceux, sensibilisés au domaine des services de secours et désireux de s'engager».

Gruppefoto

D'Ministesch steet der Iddi vun engem zanter Laangem gewënschte "Pompjeesmusée" also favorabel géigeniwwer.

Gruppefoto (v.l.n.r.): Marc Mamer, Claude Frieseisen, Taina Bofferding, Raymond Brausch, Paul Schroeder an Alain Becker. / © Inneministère

