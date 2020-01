War dat e Skandal, déisäits der Musel: d'Boma war vernannt ginn, an zwar ferm, vun hiren Enkelkanner, an e Radiosintendant huet sech entschëllegt - fir dat satirescht Lidd.

AUDIO: Commentaire vum Nico Graf - Ëmweltsau

Esou ass dat mat der Modernitéit an hire Patenten: alles iwwerschléit sech esou séier, datt Saachen, déi gëscht nach geckeg an onrealistesch waren, datt déi haut ganz einfach realiséiert sinn. An net onbedéngt zum Beschten.

Ech si mengem Virwëtz no an emol kucke gaangen, wéi dann eigentlech den Originaltext vun deem Kannerlidd ass, mat deem de WDR mir esou agreabel an AFD a BILD doriwwer esou desagreabel opgefall war, d'Lidd vun der Boma, déi am Héngerstall Motorrad fiert. A pardon, wann der elo fir de ganzen Dag en Ouerwuerm hutt, well der genee dat Lidd och aus ärer Kannerzäit kennt.

E klengen Exkurs:

Dat Lidd ass aus dem Joer 1922, hat e ganz aneren Text an ass dunn ëmgedicht ginn. Et gëtt e puer Versioune vun den Aktivitéite vun der Bom, déi emol patent genannt gëtt an emol modern. A béides ass iergendwéi deemools ironesch gemengt gewiescht. A wann een et haut liest, dann erféiert een neelech.

Do heescht et zum Beispill, d'Bom hat am huele Bakzant e Radio. Guer net absurd. Ech erënnere mech, datt mer um Sennengerbierg alt heiansdo aus dem Radio amplaz vum Kanal 18 op eemol d'Piloten aus Fligeren héieren hunn, déi um Findel lande wollten. A Nopeschleit hunn erzielt, si géifen de Radio an déi Piloten an hirem Kapp héieren. Do gouf et komesch Amalgamme vu verschiddene Metaller a plombéierten Zänn an also Radiosempfang, wou en net sollt sinn.

Oder d'Bom hätt e Pottschamp mat Luucht drun. Geschenkt, ne, haut huet alles eng Luucht.

Oder de Pettycoat aus Wellblech, deen déi haart Boma hätt. Och do Gaaps a Gähn, aus wat ass entretemps net alles Kleeder gemaach ginn, aus Rëndsfleesch, aus Blech – fir de Plastik net ze nennen. An dann hätt déi kriminell Boma och im Strumpfband nen Revolver, eng normal Pin-up-Phantasie quoi, haut schonn aréiert, Mr an Ms Smith. D'Bom hätt och Klosettpapier mit Blümchen drop – kënnt Iech bekannt vir? Mir och. A se hätt Brille mit Gardine. Ganz schéin onmodern et haut esou nach se sangen, well mir hu jo scho Brëller mat Internet, Fotoapparat a Wischer.

Jee, deen Text ass net gutt al ginn. Mä komme mer bei déi faméis Zeil "meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad" an dowéinst wier se patent oder och modern. Dat waren nach Zäiten, wou een esou eppes - Motorrad am Héngerstall - als onrealistesche Blödsinn trällere konnt. Haut - mat den enorm groussen industriellen Héngerställ - brauch d'Bom eben eppes Motoriséiertes fir vun engem Enn vum Stall un dat anert Enn ze kommen. Si huet keen Elektrobike an also gëtt si korrekterweis "Umweltsau" genannt, éischtens wéinst dem Stall an zweetens wéinst der Harley.

Ongewollt weist dat Liddche mam Kannerfanger also op all déi Progrèsen, déi mer vermeintlecht gemaach hunn an déi zum Deel ganz schéin no hanne lass gaange sinn.

An d'Kanner am WDR haten total Recht mat hirer Satire. Déi nun emol keng ass. An den Intendant Tom Buhrow hat wéineg nogeduecht ier e sech fir d'Lidd excuséiert huet. Dat muss de emol maachen, als Chef, dengen eegene Leit esou an de Réck falen, wann déi dat Richtegt gemaach hunn.

An Australien brennt d'Natur. Hire Premier schwätzt wéi eng onbeléierbar Ëmweltsau. An ech weess elo wat d'Klimaflüchtlingen an Zukunft maache mussen: blesséiert Kuscheldéiere mat op d'Schëff huelen, Mippercher, Kätzercher, iergendeppes Knuddeleges an Nout. Da spende mer all wéi geckeg fir si an déi bekéiert Bom reaktivéiert hir al Strécknolen, fir de verbrannte Poute Strëmp ze strécken.

D'ADR iwwregens, déi recommandéiert elo schonn der LSAP, e Koala op hiert nächst Walplakat ze setzen.