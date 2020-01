E Liewen ouni Handy kënnen déi mannst sech haut nach virstellen. Wärend déi eeler Generatiounen awer eréischt méi spéit geléiert hunn, mat Smartphone, Tablet a Laptop ëmzegoen, sinn dës Technologië fir Kanner haut omnipresent. Eng Entwécklung, iwwert déi d‘Claudia Kollwelter sech a sengem Commentaire Gedanke gemaach huet.

Commentaire vum Claudia Kollwelter

Eng Etüd vun der Uni Lëtzebuerg huet scho virun enger Partie Joren erginn, datt hei am Land am Schnëtt e Kand vun 8 Joer e Smartphone kritt. Ma antëscht wëssen awer och schonn eng Partie Kanner vu 5, wat Youtube, Facebook oder Netflix ass. Kleng Kanner wëssen hautdesdaags éischter, wéi se den Handy vun den Elteren u kréien oder op déi nächst Foto "swipen", ier se iwwerhaapt trëppele kënnen.

Wann Tablet a Co. dann och nach als digitale Babysitter agesat ginn, fir datt d’Kanner roueg a beschäftegt sinn, ob am Restaurant, am Bus oder hannen am Kannersëtz vum Auto, da wëssen déi Kleng ganz séier, wéi eng App opgeet oder wéi ee Videoen oder Fotoen op engem Schierm visualiséiert.

Et erféiert een dacks, wann ee gesäit, wéi fixéiert d’Kanner schonn am jonken Alter op d’Ecrane sinn. Fuerscher an den USA hunn erausfonnt, datt den intensiven Ëmgang mat Handy an Tablet zu Defiziter an der Entwécklung vum Gehier vu Klengkanner féiert. Ënner 3 Joer soll e Kand kengem Ecran ausgesat sinn, dat rode Kannerdokteren an Däitschland.

An do sinn dann d’Eltere gefuerdert, déi sech bei der eegener Nues huele mussen, an hirem Gebrauch vun deenen Apparater. Wann d’Mamm oder de Papp permanent op den Handy kuckt oder all Klengegkeet vum Kand mam Telefon filmt oder fotograféiert, dann ass et schwéier, de Kanner deen nämmlechten Ëmgang ze verbidden oder hinnen ze erklären, datt et net gutt fir se ass.

Komplett ofkapselen kann a soll ee se och net vun den digitale Plattformen, déi nu mol en Deel vun der Welt sinn, an där mir liewen an déi sollen d’Kanner a Jugendlech jo och verstoen léieren.

Haut ass déi digital Aktivitéit omnipresent. Wann den Dramberuff vu Kanner viru 15 Joer zum Beispill Joffer war, ass et haut net onwarscheinlech, datt se "Influencer" oder "Blogger" wëlle ginn. D’Hausaufgabe maache se op hirem Ipad an Informatioune kréie se via Google. Eng Entwécklung, déi schwéier ze bremsen ass, vun Digitalisatioun ass antëscht iwwerall vu moies bis owes rieds. Wouduerch ee sech d’Fro stelle muss, wéi a wou déi Jonk Generatioune léieren, kritesch domat ëmzegoen, d’Virdeeler, mee och d’Limitten an d’Gefore kennenzeléieren?