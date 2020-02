Et war alles dran, wat an eng gelongen Tragi-Komedie à la luxembourgeoise gehéiert: d'Story ëm déi éiergäizeg, onkontrolléierbar Fra, déi all Fiedem am Grapp huet, successiv Regierungen, déi nokucken, amplaz ze handelen an de Reformator, dee couragéiert d'Lutte géint d'Ongerechtegkeeten ophält... De Roy Grotz mat senger Analys iwwer den Dossier "Cour Grand-Ducal".

Commentaire vum Roy Grotz

Hoffentlech där leschter, éier ech kann op dëser Plaz d'Mission accomplie vum Jeannot Waringo sengem Suivi mellen, deen hien elo nach e puer Méint wäert hannert de Palais-Dieren halen.

Déi Diere stinn op eemol zerguttstert op béide Säiten op, an et gëtt héich Zäit fir emol duerchzelëften...dat wollt u sech och d'groussherzoglech Koppel, wéi se am Joer 2000 als Moderniséierer opgetruede war, mee leider war dat wierklech Modernt an Neit op d'Kommunikatioun an d'Optrieden no bausse limitéiert. Mee d'Gala-Héichglanz-Press ass nun ebe leider net alles...

Fir de Rescht gouf no Loscht a Laun geréiert, Personal agestallt an nees entlooss, wann et net esou gefollegt huet wéi et sollt an et gouf laanscht d'Regierung geréiert, déi de Mond ze halen an d'Budgeten ze ënnerschreiwen hat.

Domat ass et lo eriwwer: et ass dem Courage vun dëser Regierung ze verdanken, mee och der Serviabilitéit an dem Éiergäiz vun engem Jeannot Waringo, fir eng Zensur ze schreiwen, déi den Haff net als Musterschüler do stoe léisst. Au Contraire, net ëmgesate Gesetzer an eng komplett inexistent a vétuste Organisatiounsstruktur, e wéineg à la tête du client, huet de Waringo-Rapport opgezeechent. Kloer an däitlech presentéiert vun engem Staatsminister, dee wuel eemol bei eis op der Antenn sot, den Haff "net wëllen ënner Tutelle ze stellen", mee genee dat geschitt lo.

D'Regierung ass zréck am Kommando-Posten, do wou se zum Beispill 2008 beim Refus, d'Euthanasie-Gesetz ze signéieren, net war a just mat engem Hauruck-Manöver deemools eng Plooschter op en hëlzent Bee gepecht huet. Et war een och sécher méi mat der Finanzkris beschäftegt, wéi sech och nach ëm den Haff ze këmmeren - dobäi war dee Schrëtt lo komplett iwwerfälleg.

Constaten: effektiv huet d'Grande-Duchesse an hirem Wëllen, alles ze kontrolléieren, iwwert d'Zil erausgeschoss an hire Mann mat an d'Bredouille bruecht. "Rectifier le tir" heescht an dësem Fall: ganz séier déi néideg Reformen ëmsetzen, net dass d'Vollek, op deem seng Gnod d'Cour ugewisen ass, net awer nach rabbelkäppeg gëtt.

Weidere Constat: en ofgesate General-Manager an de Pouvoir vun der Gestioun nees zréck bei d'Regierung an den Haffmarschall, vun deem ieweschten Niveau war jo och den SOS-Appel komm. Ee Maréchal, dee bis säin Depart wuel am Hierscht nach aktiv soll kënnen an de Reformprozess mat awierken.

An nach e leschte Constat: de Grand-Duc muss elo gestäerkt aus dësem Prozess erausgoen, mat héijem Kapp mathëllefen, d'Prozeduren ze entstëbsen a sech dem Joer 2020 unzepassen, soss kritt et säi Fils an der Successioun schwéier. A well de Staatschef déi Gréisst sécherlech huet, wäert hien den Troun net esou séier verloossen an nach eng Partie Joren hëllefen, säin Haus ze renovéieren, da gëtt aus der Tutelle e Relaunch vun eiser Monarchie, op déi hir Bierger och kënnen houfereg sinn.