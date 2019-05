Mam Vëlo op d'Schaff, déi Initiative leeft zanter dem 15. Mee a nach bis den 31.Juli. Mä och mam Vëlo ass dat net ëmmer sou einfach...

Net schlecht gestaunt hunn de Moien d'Vëlosfuerer, déi zu Stroossen duerch d'Rue des romains gefuer sinn.

Do war an deem Deel, wou Sens unique ass an d'Cyclisten dowéinst op den Trottoir fueren, eng grouss ugeluechte Police-Kontroll.

10 Poliziste waren am Asaz fir d'Vëlosfuerer, déi iwwert den Trottoir gefuer sinn, ze protokolléieren. An dat mat ganzer 74 Euro.