RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Chemin cyclable"Méi Plaz fir de Vëlo op der Strooss tëschent Alzeng a Siren

Serge Pauly
Den nationale Reseau vun de Vëlosweeër soll weider wuessen: vun den Ament 600 op geplangten 950 Kilometer. E Méindeg e Moie war zu Alzeng den éischte Spuedestéch fir e weidert klengt - awer net onwichtegt - Puzzlestéck an dësem Reseau.
Update: 23.02.2026 19:29
Méi Plaz fir de Vëlo op der Strooss tëschent Alzeng a Siren
Den nationale Reseau vun de Vëlosweeër soll weider wuessen: vun den Ament 600 op geplangten 950 Kilometer.

Um CR154, der Strooss tëschent Alzeng a Siren, soll den éischte “Chemin cyclable” vum Land entstoen. Dat ass keng Vëlospist, wou d’Vëloe ganz fir sech wieren, mee eng Strooss, wou d’Vëloen hir reservéiert Spuer ze gutt hunn, a wou d’Vitess op 50 Stonnekilometer limitéiert gëtt: “D’Autoe kënne weider duerch d’Mëtt fueren, mee riets a lénks wäert e roude Belag si fir d’Vëloen. Dat heescht, hei ass ee Konzept vu Koexistenz, wou am Respekt de Vëlo vum Auto, mee haaptsächlech och den Auto vum Vëlo kënne koexistéieren op enger Plaz, déi déi zwee sech da sollen deelen, wann dës Pist fäerdeg ass”, erkläert d’Mobilitéitsministesch Yuriko Backes (DP).

Rout Vëlospisten - déi kennt ee scho méi laang. Mee déi ginn et bis ewell nëmme bannent den Uertschaften. Um CR154 gëtt dat Konzept als Pilotprojet elo eng éischte Kéier och baussent dem Duerf ëmgesat.

© MMTP
© MMTP
© MMTP
© MMTP
© MMTP

Spuedestéch Vëlospist PC11 tëscht Alzeng an Haassel

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Véier Milliounen Euro ginn hei investéiert. Am Summer 2027 sollen déi 6,5 Kilometer Vëloswee fäerdeg sinn. Domadder gëtt d’Vëlospist PC11, dat ass déi vu Réimech iwwert Elleng op Haassel, da bis op Alzeng verlängert.

Beim éischte Spuedestéch um Méindeg de Moie war d’Mobilitéitsministesch Yuriko Backes awer net nëmmen un der Schëpp gefuerdert. D’Buergermeeschtere vun Hesper, Diane Adehm, a Weiler zum Tuer, Maurice Groben, hir weider Hausaufgaben opgeschriwwen. D’Demande no neien a bessere Vëlosfnfrastrukturen ass wuel grouss. D’Yuriko Backes ass sech där Demande bewosst: “Ech si ganz frou, wann d’Buergermeeschterinnen an d’Buergermeeschter mat Demandë kommen fir Ënnerstëtzung fir Vëlospisten. Ech sinn ee grousse Fan vun engem bessere Reseau. Mir hunn ee gudde Reseau, mee deen huet och ganz vill Lächer uechtert d’Land. Do schaffe mir all zesummen, fir dee Reseau besser auszebauen. Mee dat geet alles net vun haut op muer. Do sinn natierlech ganz vill Saachen, déi matspillen. Do sinn och aner Ministèren, déi matspillen. Et geet och heiansdo ëm d’Emprisen, dat heescht et brauch een och d’ Land, fir kënnen eng nei Pist zum Beispill drop ze bauen.”

Ënnert den Invitéeë beim éischte Spuedestéch waren och Vertrieder vu ProVelo. Dës Associatioun setzt sech fir d’Rechter vun de Vëlosfuerer an a freet sech iwwert all Kilometer, deen de Vëlo bäi kritt: “De Vëlo gëtt sécherlech méi seriö geholl wéi virun 15 Joer, soe mer elo mol. An et si vill Projeten am Ausbau oder an der Maach. Mee allgemeng daueren d’Projeten einfach vill ze vill laang, vun där éischter Phas bis bei déi lescht Phas. Heiansdo ginn d Projeten dann net realiséiert, well duerch iergend e klengt Stéck en Terrain net ze kréien ass, da ginn d’Projete guer net realiséiert. Amplaz dass vläicht einfach da mol dat realiséiert gëtt, wat machbar ass”, zitt d’Monique Goldschmit, Presidentin vu ProVelo Bilan.

© Serge Pauly
© Serge Pauly
© Serge Pauly

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wat d’Strooss tëschent Alzeng a Siren ugeet, hätt ProVelo sech iwwregens gewënscht, dass déi ganz fir den Autosverkéier gespaart gi wier, esou wéi dat emol geplangt war. Elo hofft ProVelo, dass d’Automobiliste sech effektiv un déi zukünfteg Vitesslimitatioun vu 50 km/h hale wäerten, an och de minimalen Ofstand vun 1,5 Meter zu de Cycliste respektéiere wäerten, fir dass de Pilotprojet vun der éischter rouder Vëlospist baussent dem Duerf ee Succès gëtt.

Dat ganzt Schreiwes vum Mobilitéitsministère op hirem Site.

Am meeschte gelies
Tëscht Iechternach a Bitburg
Een Doudegen no Frontalkollisioun tëscht Auto a Camion - Streck bis Dënschdeg gespaart
Video
Fotoen
Fotosgalerien
Buergbrennen 2026
Video
Zu Luerenzweiler sténken d'Lompen
Eng schlecht Gestioun vun de Finanzen an eng illegal Zousazassurance suerge fir Ierger
Audio
10
Am Laf vum leschte Schouljoer
2024/25 goufen 312 Secondairesschüler aus der Schoul geheit
35
Leitplank evitéiert Kopplabunz
E Camion ass um Rouscht an de Summerwee geroden a gouf just nach vu Leitplank gehalen
Video
Fotoen
Weider News
Op der Pompel
95er Bensinn gëtt méi deier
Op der Pompel
98er Bensinn, Diesel a Masutt gi méi deier
Scho fréi moies op Vältesdag war um Findel vill lass.
Wéinst zolittem Schnéi e Sonndeg
Start- a Landebunn um Findel war fir zwou Stonne gespaart, iwwer 30 Flich ëmgeleet oder annuléiert
Och Autoen zu Lëtzebuerg betraff
BMW rifft weltwäit 575.000 Gefierer zréck wéinst Brandgefor
10
Trotz technesche Fortschrëtter am Automobilsecteur
Regierung denkt net drun, d’Autoe manner dacks an de Contrôle technique ze ruffen
46
Fligere vu Lëtzebuerger Fluchgesellschaft aktuell bei 98%
Embraer erwaart sech laangfristeg eng Zouverlässegkeet vun 99,4 Prozent vun de Luxair-Maschinnen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.