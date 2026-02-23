RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Schlecht Zoustänn a Flüchtlingsstrukturen?"Wann d’Deputéiert méi dacks kéimen, géing méi gebotzt ginn"

Michèle Sinner
Déi zoustänneg Chamberkommissioun war e Méindeg de Moie mam Familljeminister Max Hahn op Visitt a verschiddenen Flüchtlingsstrukturen.
Update: 23.02.2026 16:19
E Gebai vun der ONA zu Zolwer.
E Gebai vun der ONA zu Zolwer.
© RTL-Archiv

D’Politiker waren do, fir sech d’Konditiounen unzekucken, an deenen d’Demandeurs fir international Protektioun liewen. D’Deputéiert waren zu Miersch, zu Käerjeng an zu Zolwer. D’Bewunner vun de Strukture bekloen an oppene Bréiwer, datt d’Liewenskonditioune ganz schlecht sinn: Infrastruktur, déi knaschteg an erofkomm ass. Ze wéineg Iessen, an dat vu schlechter Qualitéit.

De Serge Kollwelter, deen am Kontakt mat de Flüchtlingen ass, kritiséiert an deem Kontext, datt d’ITM an Zukunft d’Responsabilitéit fir d’Kontrolle vun de Flüchtlingsheemer soll ewechgeholl kréien. Dat, well se aus der Lëscht vun den Etablissments classés eraus geholl ginn, déi duerch d’ITM kontrolléiert ginn. “An domadder huet dann den Office national d’Acceuil [Ona] de Privileeg, sech selwer ze iwwerwaachen. Et wär, wéi wann eng Firma wéi Monsanto net méi géif de Bedéngunge vun dem Établissement classés entspriechen, mee si wär nach just selwer zoustänneg, fir ze iwwerwaachen, ob d’Konditiounen hirer Meenung no gutt wären”, erkläert de Serge Kollwelter.

Zu Zolwer, op der leschter Statioun vun der Visite, wunnen ënnert anerem 30 eritreeësch Fraen an engem Dortoir. D’Marianne Donven, déi sech zanter Jore fir Flüchtlingen asetzt, ass mat de Fraen a Kontakt. Si hunn hir Videoe vun den Zoustänn an der Struktur geschéckt. Déi weisen, wéi si seet: “datt dat Zëmmer ganz verschimmelt ass. A si leien do a Better iwwerteneen. Wat fir si och kulturell ganz schwéier ze akzeptéieren ass. Si hunn am Fong guer keng Privatsphär, liewen do op enkstem Raum. Si fanne sech och als Eritreeër diskriminéiert par Rapport zu all deenen anere Refugiéen. Well esou gëtt mat deenen aneren net verfuer. Dat fanne si am Fong erschreckend, firwat nëmme si esou behandelt ginn.”

D’Frae sollten aus dem Zëmmer eraus, ier d’Deputéiert op Besuch komm sinn. Mee d’Marianne Donven seet: “Si hu sech awer do gewiert. Si bleiwen elo bis emol de Mëtten an deem Zëmmer dran. Well si géifen hinnen dat och gäre weisen.”

Ma wou et dono genee higeet, wësse si nach net. An eng Sportshal oder a Gemeinschaftsraim. D’Situatioun wier ganz schwéier, hunn d’Fraen op der Plaz erzielt. Si fäerten dono a Raim ze sinn, wou keng Fënstere sinn, respektiv, déi mat Spärholz zou gemaach sinn. Si hunn den Deputéierten hiren Dortoir gewisen, mee duerfte wärend der Visitt net all mat hinne schwätzen, wéi se dono erzielt hunn. Ma, well an deene leschten Deeg immens Efforte gemaach goufen, fir ze botzen, sot eng vun hinnen, et wier gutt wann, d’Deputéierte méi oft géinge kommen.

Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng © Jeannot Ries
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng © Jeannot Ries
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng © Jeannot Ries
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng © Jeannot Ries
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng © Jeannot Ries
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng © Jeannot Ries
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng © Jeannot Ries
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng © Jeannot Ries
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng
Gebaier vun der ONA zu Zolwer a Käerjeng

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Fotosgalerien
Buergbrennen 2026
Video
Net fir ze laachen
Reen huet d'Fuesstëmmung op der 35. Schëfflenger Kavalkad erausgefuerdert
Video
Fotoen
1
Tëscht Iechternach a Bitburg
Een Doudegen no Frontalkollisioun tëscht Auto a Camion - Streck bis Dënschdeg gespaart
Video
Fotoen
Zu Luerenzweiler sténken d'Lompen
Eng schlecht Gestioun vun de Finanzen an eng illegal Zousazassurance suerge fir Ierger
Audio
10
Cyclissem
Andy a Fränk Schleck sinn zeréck op der World Tour
Video
3
Weider News
Schlecht Wieder op Buergsonndeg
Wat geschitt, wann d'Buerg net brennt?
Video
Fotoen
Zwee Abriecher op der Flucht
Keng aktiv Sich méi am Raum Leideleng, weider Ermëttlunge lancéiert
D'Leitplanken hunn evitéiert, dass de Camion sech säitlech iwwerschloen huet.
Leitplank evitéiert Kopplabunz
E Camion ass um Rouscht an de Summerwee geroden a gouf just nach vu Leitplank gehalen
Video
Fotoen
Retail Report
D'Verkafsfläch ass am Total gewuess, pro Awunner ass se awer zeréckgaangen
1
Am Laf vum leschte Schouljoer
2024/25 goufen 312 Secondairesschüler aus der Schoul geheit
33
Alkohol um Steier
Zwee Fürerschäiner agezunn an een Auto séchergestallt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.