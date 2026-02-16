RTL TodayRTL Today
Wéinst zolittem Schnéi e SonndegStart- a Landebunn um Findel war fir zwou Stonne gespaart, iwwer 30 Flich ëmgeleet oder annuléiert

Op Grond vum zäitweis zolitte Schnéi am Laf vun e Sonndegowend war d'Start- an d'Landebunn um Findel fir gutt zwou Stonne gespaart.
Update: 16.02.2026 07:29
Scho fréi moies op Vältesdag war um Findel vill lass.
Passagéier um Findel
© Christophe Hochard

Derbäi koum, dass et och op anere Plazen an Europa geschneit huet, firwat verschidde Flich hu mussen deviéiert oder carrement ganz annuléiert ginn. 17 Flich, déi eigentlech am Laf vum Owend um Findel hätte solle landen, ware concernéiert an 18, déi sollte fortfléien. D’Luxair huet wëssen gedoen, dass eleng 7 Trajeten op hirem Plang hu mussen annuléiert ginn.
Mä och aner Gesellschaften, wéi d’Ryanair, Easyjet, British Airways, oder KLM ware betraff. Meteo-bedéngte Problemer gouf et e Sonndeg och op de Flughäfe vun Amsterdam, Paräis, Mailand oder Wien.

Liest hei d’Schreiwes vun der Luxair

